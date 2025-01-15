Ресторан у Києві, який відмовився обслуговувати чоловіка у військовій формі, відповів на звинувачення

У закладі заперечили звинувачення в тому, що не обслуговують військових

Оновлено 18.01.2025 об 11:25

Адміністрація столичного ресторану заперечила інформацію про заборону обслуговувати військовослужбовців.

Водночас після того, як відео інциденту поширилося інтернетом, у закладі заявили, що дійсно відмовили в обслуговуванні чоловікові у військовій формі, але пояснили це тим, що той нібито "регулярно вчиняв провокативні дії" на тлі конфлікту власника закладу з бізнес-партнером.

Про це київський заклад NOICE розповів у соцмережі Instagram.

Адміністрація ресторану заявила, що відео, на якому працівник закладу відмовляє в обслуговуванні, нібито зняв військовослужбовець на ім’я Андрій Хрущ.

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У закладі заявили, що той має звання старшого сержанта і належить до добровольчого формування територіальної громади “Лівий Берег – Київ”, що підпорядковується 112-тій окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.

У відповідь на запит "УП. Життя" в ДФТГ заперечили цю інформацію. За їхніми даними, Андрій Хрущ є чинним військовослужбовцем і проходить службу в 241-му окремому батальйоні ТрО, однак підтвердити цю інформацію не вдалося.

Представники закладу стверджують, що в приміщенні ресторану того дня військовослужбовець вчиняв "провокативні дії" на тлі конфлікту власника ресторану з його бізнес-партнером.

У закладі заявили, що рестораном володіє громадянин Туреччини Оздемір Айхан, який також веде спільний бізнес із родичами колишнього дипломата Олексія Горащенкова. У ресторані стверджують, що зазнавали тиску з боку останнього після того, як Горщенкову нібито відмовили негайно віддати частку коштів у спільній справі.

"Як це часто буває при веденні спільної підприємницької діяльності, між бізнес-партнерами виникають значні конфлікти та суперечки. Саме така ситуація трапилася, коли Горащенко О.М. почав вимагати повернення коштів від Оздеміра Айхана з метою виходу зі спільної справи.

Але у зв'язку з ринковими змінами, зокрема попиту на товар та ціноутворення, повернення грошей не може відбуватися одразу", – йдеться в повідомленні ресторану.

Там вважають, що конфлікт між бізнес-партнерами зумовив "постійні провокативні дії" у приміщенні ресторану.

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"Горещенков і його команда "братків", в яку входить громадянин Андрій Хрущ, почали вчиняти постійні провокативні та злочинні дії щодо Оздеміра Айхана в стилі діяльності організованих злочинних угрупувань із 90-х", – стверджують представники закладу.

У ресторані заявили, що згаданий Андрій Хрущ неодноразово навідувався в заклад у пошуках його власника. Відтак працівники начебто знали про можливість "повторних провокацій".

"Чемна відмова офіціанта в обслуговуванні на розповсюдженому відео була адресована виключно особі Хруща", – пояснили в NOICE.

Там також стверджують, що того дня чоловік у військовій формі, який є фігурантом згаданого відео, також чинив психологічний тиск на працівників закладу, курив у приміщенні та намагався підпалити пакувальні підв'язки для піци.

У NOICE також опублікували відео з камер відеоспостереження, на якому видно, що чоловік у військовій формі запалив цигарку в будівлі закладу та, ймовірно, мав конфлікт із іншими відвідувачами.

"Відбулася спрямована маніпуляція суспільною думкою в період воєнного стану", – вважають представники ресторану.

Нагадаємо, військовий, ім'я якого не називали, розповів виданню Obozrevatel, про відмову в обслуговуванні військовослужбовців у ресторані NOICE через нібито заборону власника.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Редакція "УП. Життя" намагалася з’ясувати деталі кримінального провадження щодо випадку в закладі.

У коментарі представниця ГУНП Києва Анна Страшок повідомила, що наразі правоохоронці "спілкуються з обома сторонами конфлікту", а також проводять інші слідчі дії.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про те, що Андрій Хрущ не належить до ДФТГ.