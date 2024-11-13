Підозрювану в нарузі над могилами військових у Києві можуть примусово лікувати через психічні розлади

Жінка, що осквернила могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка, не усвідомлювала своїх дій через психічні розлади

Печерська окружна прокуратура Києва завершила розслідування у справі 60-річної жінки, яку підозрюють у нарузі над могилами загиблих захисників України.

Згідно з висновками експертизи, через психічні розлади жінка не усвідомлювала своїх дій і не могла контролювати свою поведінку, повідомили в прокуратурі.

Інцидент стався 20 червня 2024 року вночі на території парку "Аскольдова Могила". Жінка зайшла на цвинтар, де поховані загиблі українські воїни, та пошкодила пам'ятні таблички, розбила лампадки та пошкодила державний прапор України.

Серед постраждалих місць поховань – могили Дмитра Коцюбайла (позивний "Да Вінчі"), Андрія Пильщикова (позивний "Джус") та Павла Петриченка.

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У ході розслідування з’ясувалося, що жінка вже неодноразово перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричних медичних закладах. Судово-медична експертиза підтвердила, що "через свій психічний стан вона не могла усвідомлювати свої дії та контролювати їх".

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної примусових заходів медичного характеру.

На час розгляду справи судом жінка перебуває у спеціальному психіатричному закладі.

Нагадаємо, у червні правоохоронці затримали 60-річну жінку, яка вчинила акт вандалізму над могилами загиблих військових.

Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі" воював у складі добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Був бійцем 67-ої окремої бригади, командиром батальйону. З 2014 року став на захист України. Загинув у бою під Бахмутом у березні 2023 року.

Андрій Пільщиков з позивним "Джус" – український військовий льотчик. Загинув унаслідок авіатрощі у серпні 2023 року на Житомирщині.

Павло Петриченко – громадський активіст, сержант окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Боєць загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Лише день не дожив до свого 32-го дня народження.