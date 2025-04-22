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Reuters: Частина українців ображена на покійного Папу Римського через його позицію щодо війни з РФ

Вікторія Андрєєва — 22 квітня, 11:44
Reuters: Частина українців ображена на покійного Папу Римського через його позицію щодо війни з РФ
Частина українців ображена на покійного Папу Римського
Vatican News

Чимало українських католиків ображені на вже покійного Папу Римського Франциска, через його позицію щодо війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Після недільної служби в одному з католицьких храмів Львова віряни згадували Папу Франциска із сумом, але й з розчаруванням. Багато хто досі не може пробачити йому слів про те, що Україна має "підняти білий прапор" і погодитися на мирні переговори з Росією.

Ця заява прозвучала в інтерв’ю швейцарському телеканалу у 2024 році й кардинально розходилася з позицією українського уряду та більшості союзників, за якою Україна має моральне право на спротив повномасштабному вторгненню РФ, адже вважає неспровокованим актом агресії.

"На жаль, це були суб’єктивні судження з його боку. Я сподіваюся, що наступний Папа буде мудрішим і просвітленішим", – сказав Reuters колишній військовий Андрій Бень.

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Інший вірянин, 57-річний Олег Якимик, додав, що розуміє: добро, яке Папа Франциск зробив, перевищує той біль, який ми відчули від його слів, але забути це складно.

"Ми сподіваємося, що новий Папа принесе більше світла і підтримки для України", – сказала львів’янка Марта Бинішин.

Народна депутатка Софія Федина також зазначила, що висловлювання понтифіка залишили гіркий слід у душах українців.

"Не можна ототожнювати й примирювати жертву і злочинця в момент скоєння злочину. Сподіваюся, що наступний Папа буде на боці справедливості", – написала вона у Telegram.

Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Папа Франциск неодноразово засуджував війну як несправедливу агресію, називав Україну "замученою нацією" і закликав до миру під час майже кожної публічної появи. Але за весь цей час так і не назвав Володимира Путіна прямим агресором.

Нагадаємо, у 2022 році у Ватикані хотіли провести Хресну дорогу, під час якої хрест мали символічно тримати українка та росіянка. Так у Ватикані хотіли "помирити" українців та росіян. Але в Україні цю ідею тоді відкинули.

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