Reuters: Частина українців ображена на покійного Папу Римського через його позицію щодо війни з РФ

Чимало українських католиків ображені на вже покійного Папу Римського Франциска, через його позицію щодо війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Після недільної служби в одному з католицьких храмів Львова віряни згадували Папу Франциска із сумом, але й з розчаруванням. Багато хто досі не може пробачити йому слів про те, що Україна має "підняти білий прапор" і погодитися на мирні переговори з Росією.

Ця заява прозвучала в інтерв’ю швейцарському телеканалу у 2024 році й кардинально розходилася з позицією українського уряду та більшості союзників, за якою Україна має моральне право на спротив повномасштабному вторгненню РФ, адже вважає неспровокованим актом агресії.

"На жаль, це були суб’єктивні судження з його боку. Я сподіваюся, що наступний Папа буде мудрішим і просвітленішим", – сказав Reuters колишній військовий Андрій Бень.

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Інший вірянин, 57-річний Олег Якимик, додав, що розуміє: добро, яке Папа Франциск зробив, перевищує той біль, який ми відчули від його слів, але забути це складно.

"Ми сподіваємося, що новий Папа принесе більше світла і підтримки для України", – сказала львів’янка Марта Бинішин.

Народна депутатка Софія Федина також зазначила, що висловлювання понтифіка залишили гіркий слід у душах українців.

"Не можна ототожнювати й примирювати жертву і злочинця в момент скоєння злочину. Сподіваюся, що наступний Папа буде на боці справедливості", – написала вона у Telegram.

Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Папа Франциск неодноразово засуджував війну як несправедливу агресію, називав Україну "замученою нацією" і закликав до миру під час майже кожної публічної появи. Але за весь цей час так і не назвав Володимира Путіна прямим агресором.

Нагадаємо, у 2022 році у Ватикані хотіли провести Хресну дорогу, під час якої хрест мали символічно тримати українка та росіянка. Так у Ватикані хотіли "помирити" українців та росіян. Але в Україні цю ідею тоді відкинули.