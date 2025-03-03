Папа Римський з лікарні закликав молитися за "змучену Україну": що відомо про стан понтифіка

Папа Римський, який продовжує лікування після нещодавнього погіршення стану здоров’я, цієї ночі добре спав і його клінічний стан "залишається стабільним".

Про це повідомила пресслужба Ватикану 3 березня.

За даними Vatican News, напередодні понтифік закликав вірян молитися за мир у всьому світі так само, як вони моляться за нього.

"Звідси війна виглядає ще більш абсурдною", – сказав він, закликаючи, зокрема, молитися за "змучену Україну, Палестину, Ізраїль, Ліван, М'янму, Судан та Ківу".

У Ватикані також розповідали, що понтифіку вже не потрібна штучна вентиляція легенів – тільки високопотокова киснева терапія.

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Утім, з огляду на складність клінічної картини, у Ватикані з обережністю ставляться до прогнозів.

Окрім заклику до молитви, у неділю понтифік подякував вірним за їхню близькість в момент його "немочі".

Насамкінець Папа запевнив вірян, що також молиться за них.

"Я відчуваю всю вашу любов і близькість, і в цей особливий час я відчуваю, що мене "тримає" і підтримує весь Божий народ. Дякую вам усім (…) Я також молюся за вас. І молюся насамперед за мир", – сказав глава Католицької Церкви.

Нагадаємо, 88-річного Папу Римського госпіталізували 14 лютого з бронхітом.

22 лютого у Ватикані заявили, що Папа перебуває в критичному стані – йому провели переливання крові.

26 лютого у Ватикані заявили, що стан здоров'я понтифіка "незначно" покращився, але згодом ситуація знову погіршилася – 28 лютого понтифік пережив одиничний епізод бронхоспазму.

2 березня стало відомо, що стан Папи знову стабілізувався після пережитого респіраторного кризу.

У Франциска більше не було епізодів бронхіальних спазмів, а функція його легень почала "покращуватися".