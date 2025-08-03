Привид океану: рідкісну акулу-ангела зафіксували на відео у водах Уельсу

Вчені, що проводили дослідження у водах затоки Кардиган у Уельсі, стали свідками надзвичайно рідкісного явища – їхні камери зафіксували зникаючий вид акули-ангела. Це один з найрідкісніших видів акул у світі.

Про це пише IFLScience.

Камери були встановлені не для пошуку акул, а в межах проєкту Dolphin Diet Detectives, ініційованого Товариством охорони дикої природи Південної та Західної частини Уельсу.

"Ми були у захваті, коли зафіксували акулу-ангела в затоці Кардиган – це рідкісна й захоплююча подія. До початку цього проєкту останнє відеофіксування акули-ангела в цих водах датувалося 2021 роком", – розповіла Сара Перрі, керівниця з охорони морського середовища та досліджень у Товаристві.

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Чому поява цієї акули – така рідкість?

Раніше ареал проживання акули-ангела охоплював узбережжя багатьох європейських країн і частину Північної Африки. У XX столітті зустріти цю акулу біля берегів Великої Британії було не так уже й незвично.

Проте за останні 45 років чисельність популяції скоротилася щонайменше на 80%. Причинами стали деградація середовища існування, повільна репродукція та, зокрема, донне тралення.

Акули-ангели живуть і харчуються біля морського дна, що робить їх надзвичайно вразливими до цього методу риболовлі.

Проте це відео з акулою-ангелом з’явилося в слушний момент: саме зараз Сенедд (парламент Уельсу) та уряд Великої Британії розглядають заборону донного тралення в морських охоронюваних зонах.

"Це спостереження підкреслює надзвичайне біорізноманіття морського дна і нагальну потребу у захисті цих тендітних середовищ від згубного впливу тралення", – додала Сара Перрі.