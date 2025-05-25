В Австралії кенгуру намагався втопити чоловіка, який торік втік від білої акули

В Австралії кенгуру побив і ледь не втопив чоловіка, затягнувши його під воду після повені.

Бійка між твариною і місцевим жителем на імʼя Дон Джеймс сталася на узбіччі дороги біля Порт-Макворі у Новому Південному Вельсі, пишуть BBC та ABC.

Все почалося з того, що Крісті Ліс із чоловіком поїхали перевірити рівень води на північному узбережжі Порт-Макворі. Там жінка побачила Дона Джеймса, який попередив її про величезного кенгуру неподалік.

Крісті пригадує, що тварина була "завбільшки з авто". Коли пара пригальмувала, щоб не налякати тварину, кенгуру раптом кинувся на машину, а потім побіг за Джеймсом, який ішов дорогою.

"Вони буквально влаштували боксерський поєдинок. Я дивлюся в дзеркало заднього виду, а вони бʼють одне одного", – згадує Крісті Ліс.

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Джеймс почав тікати, послизнувся й впав у воду, що залишилася після повені. Тварина побігла за ним.

Крісті бачила, що відбувається, і попросила свого чоловіка допомогти Джеймсу. Коли автівка почала підʼїжджати ближче, кенгуру, ймовірно, злякався і відступив.

"Я просто пам’ятаю, як був під водою, бився, кричав і боровся. Це було досить травматично", – згодом розповів Джеймс у коментарі АВС.

Крісті Ліс підозрює, що кенгуру був розгублений після нещодавньої повені, що накрила регіон і забрала життя щонайменше 5 людей.

Як розповів еколог Грем Коулсон із Мельбурнського університету, кенгуру дійсно можуть поводитися агресивно в загрозливих ситуаціях, зокрема заходити у воду, щоб захиститися від хижаків. За словами Коулстона, у його сусіда так загинуло двоє собак.

Джеймс уже не вперше потерпає від австралійської дикої природи: рік тому він пережив напад великої білої акули.

"Мені здається, всі ці тварини хочуть мене вбити", – сказав він Крісті.

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Нагадаємо, раніше в Австралії чоловік помер після нападу "домашнього" кенгуру, а на Ямайці акула відгризла підлітку голову і руку.