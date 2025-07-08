Минув рік після атаки РФ на "Охматдит" у Києві: як просувається відбудова медзакладу

Відбудова нового лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту", пошкодженого внаслідок російської атаки 8 липня 2024 року, має завершитися до кінця 2025 року.

Про це розповів голова комісії з реорганізації "Охматдиту" Олександр Урін в ефірі телемарафону.

За його словами, спеціалісти провели тендерні процедури щодо розробки проєктно-кошторисної документації, а також торги, на яких обрали підрядника.

Роботи з відновлення нового лікувального діагностичного корпусу розпочалися у червні 2025-го.

"Зараз ведуться комбіновані роботи: і на фасаді будівлі, і всередині. Пріоритет – відбудувати фасад до холодів.

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Загалом відбудова нового лікувано-діагностичного корпусу, який є найтехнологічнішим та найбільшим, запланована до кінця 2025 року", – зазначив Олександр Урін.

Окрім цього, найближчим часом в "Охматдиті" планують запустити відділення трансплантації кісткового мозку, бо наразі половина відділення продовжує працювати на базі центру нефрології та діалізу Києва.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено не лише будівлі, а й дороговартісне обладнання. За словами Уріна, закупити його допомагають благодійні фонди, зокрема, фонд Говарда Баффета.

"Ми отримали від цього фонду обладнання на 200 мільйонів і в подальшому чекаємо на інше устаткування", – зазначив Олександр Урін.

Голова комісії з реорганізації "Охматдиту" наголошує, що, попри втрату великої кількості обладнання, необхідного для надання медичних послуг, "Охматдит" відновив усі планові операції вже за півтора місяці після атаки. Наразі заклад працює на повну потужність.

У Міністерстві охорони здоров’я додають, що за рік після удару у стаціонарі "Охматдиту" надали допомогу майже 22 тисячам маленьких пацієнтів, а також провели більш ніж 10 тисяч операцій, третина з яких – рідкісні та унікальні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що внаслідок атаки по "Охматдиту" загинули двоє людей, зокрема дідусь однієї з пацієнток та 30-річна лікарка Світлана Лук’янчик.