У МОЗ відповіли на закиди щодо ймовірної корупції навколо відбудови "Охматдиту"

У МОЗ заявили, що завдання на тендер з проєкту відновлення створила міжнародна компанія

У Міністерстві охорони здоров'я відкинули звинувачення щодо схем довкола тендеру на проєкт відновлення пошкодженого ракетним обстрілом приміщення дитячої лікарні "Охматдиту".

У відомстві зауважили, що завдання щодо проєкту ремонту готувала міжнародна компанія, а не державне підприємство, що має зв’язки з переможцем тендеру.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов під час засідання профільного комітету Верховної Ради, інформують в МОЗ.

Представник відомства пояснив, що після пошкодження будівлі "Охматдиту" фахівці Державного науково-дослідного та проєктно-вишукувального інституту "НДІпроектреконструкція" провели необхідні обстеження.

Згодом у лікарні уклали контракт з міжнародною компанією "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л", яка виконує функцію служби-замовника робіт із відновлення пошкоджених будівель.

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У МОЗ зауважили, що послуги оплатили грантовим коштом, які виділив Світовий банк.

"Відповідно до процедур Світового банку було обрано міжнародну інжинірингову компанію "Ептіса Сервісіос Де Індженерія, С.Л.". Вона родом з Іспанії, але має представництво і досвід роботи в Україні", – стверджують у відомстві.

На основі результатів обстеження "НДІпроектреконструкції" та попередньої кошторисної документації фахівці "Ептіса" розробили завдання на проєктування, яке погодили в Раді з відновлення "Охматдиту".

Після цього в лікарні оголосили тендер на проведення публічної закупівлі розробки проєктної документації з капітального ремонту пошкодженої будівлі.

"Відновлення Охматдиту після ракетного удару – складний і багатокомпонентний процес. Наш підхід базується на трьох ключових принципах: прозорість процесів, тобто закупівлі через публічні тендери; міжнародний підхід – залучено Eptisa Servicios de Ingeniería для управління проєктом; ефективність рішень – кожен етап ретельно аналізують, щоб досягти найкращих результатів без компромісів у якості", – заявив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

Нагадаємо, 23 січня 2025 року видання "Наші гроші" заявили, що тендер щодо виготовлення проєкту ремонту "Охматдиту" виграла компанія "Аркон", яку очолює дружина керівника "НДІпроектреконструкція".

У жовтні 2024 року в "Охматдиті" повідомляли, що фахівці цього інституту готують технічну та кошторисну документацію для проєкту відновлення пошкоджених приміщень.