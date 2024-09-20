На фронті загинув телеоператор Ігор Захаров, якого вважали зниклим безвісти

На фронті загинув військовий та телеоператор Ігор Захаров, який працював на телеканалах "Україна" та "1+1".

Про це повідомила колега Ігоря, кореспондентка Наталя Малярчук, яка п'ять років співпрацювала з ним на каналі "Україна", передає Інститут масової інформації.

Ігор Захаров служив у Нацгвардії та був мобілізований ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За словами Наталії, Ігор зник рівно рік тому, і його доля довгий час залишалася невідомою. Днями було знайдено останки, і експертиза підтвердила, що це Ігор.

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Наталя згадує його як людину, яка завжди була з посмішкою на обличчі, навіть у складні моменти.

"У нього була супер здібність – перетворювати напружені ситуації на ржач і розряджати будь який конфлікт. Це – людина-посмішка. Я за п'ять років роботи з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд з ним не було безвихідних ситуацій", – поділилася Наталя.

Вона згадує, що Ігор Захаров дуже любив поспати, часто записувався на другу зміну для вечірнього випуску новин "Події дня".

Малярчук уточнила, що попрощалися з Ігорем Захаровим 19 вересня. За даними Інституту масової інформації, Ігор Захаров став 88-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії Росії.

У нього залишилися дружина та донька.

Журналістка Ірина Папірник згадала, як працювала разом з Ігорем під зйомок телесюжетів.

"З Ігорем ми їздили в забуте село біля Перемишлян знімати просто дику історію про загибель маленької дівчинки. Ігор нещодавно приєднався до нас і просто не міг звикнути до того, які теми ми знімали. Чоловік зростом під 2 метри з широченною усмішкою і великими очима все не міг вгамуватися з тою несправедливістю, якої зазнала дитина. Спостережливий, надзвичайно добрий, талановитий і чуйний", – написала вона.

Телеведуча Марина Хацаюк пригадала, як впродовж багатьох років співпрацювала з Ігорем.

"Захаров, ти був світлом і сміхом. З тобою найскладніша зйомка була в кайф. Ти смішив мене, коли я втомлювалась. Поправляв волосся, що роздмухував вітер, аби я гарно виглядала в кадрі. Ділився останнім бутербродом у відрядженні. І завжди посміхався… Ми об’їздили з тобою всю країну разом, а потім ти пішов її захищати… і повернувся на щиті", – написала жінка.

Ще одна колега, журналістка Ірина Камінська поділилася спогадами про Ігоря.

"Дуже боляче втрачати таких людей, як Ігор. Він був чудовим оператором, дуже добрим та позитивним. Скільки спільних відряджень, зйомок, кумедних історій…" – написала вона.

Раніше ми розповідали, що на фронті під час виконання бойового завдання загинув співробітник Київського столичного університету імені Бориса Грінченка і боєць батальйону оперативного призначення Національної гвардії України імені генерала Кульчицького Антон Хаблов.