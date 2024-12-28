Що дивитися, читати, готувати: ідеї для тих, кому під ялинку не поклали новорічний настрій

Свята у розпалі, снігу немає, сил і бажання святкувати теж. Мережею ходить жарт (який зовсім не жарт): не те щоб настрою нема, але якби нині зустріти Дементора, його б самого засмоктало.

У психології існує поняття поведінкової активації. Її застосовують під час лікування депресії. Якщо коротко: бери і роби. Щось значуще, раніше приємне, ресурсне, таке, що займе голову і відволіче від дум.

Якщо ви це читаєте – ось вам знак піти і зробити щось, аби відчути нарешті те свято. Приготуйте святкову вечерю, замовте книгу, зробіть смачний теплий напій, шмигніть під пухнастий плед, подумки подякуйте, задонатьте скільки комфортно та подивіться якесь кіно, яке раніше привернуло б вашу увагу.

Аби вам не довелося шукати хороші різдвяні фільми серед усього цього червоно-зеленого божевілля, ми підібрали кіно, серіали, книги, ідеї для "диванних" розваг, новорічного меню та напої, які додадуть світла у ваш день.

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Фільми

"Ручна поклажа" (2024)

Почнемо з фільму у стилі різдвяної класики – "Міцного горішка". Триллер "Ручна поклажа" вже став найуспішнішим за перший тиждень у 2024 році та має усі шанси стати найуспішнішим проектом компанії Netflix. Вже за перші 10 днів на стрімінговій платформі стрічка зібрала 97 мільйонів переглядів.

Молодий і не дуже перспективний працівник аеропорту отримує шанс на кар’єрне просування – і у перший же день на новому місці потрапляє в халепу. Йому телефонує невідомий, який шантажем та погрозами змушує його пропустити небезпечний вантаж на борт літака. Хлопець постає перед складним вибором: поставити під загрозу життя своєї вагітної коханої чи усіх, хто сяде в літак.

Цікавий динамічний триллер, саме воно для тих, хто не фанатіє від мелодрам чи різдвяних казок.

"Снігова сестричка" (2024)

Сім’я Юліана цьогоріч у жалобі: влітку вони втратили старшу доньку. Ані святкового настрою, ані смачних страв чи какао. Нема колядок, сміху чи й простого різдвяного тепла. Юліан з меншою сестричкою від цього страждають – як і від болю втрати також.

Раптом хлопчик знаходить подружку, яка сама схожа на щасливе Різдво: яскрава, сяйлива, сповнена радості та любові до життя. Вона проганяє смуток друга – натомість мусить зустрітися з власним болем, від якого так давно ховається.

Готуйте носовички: чарівна життєствердна казка змусить вас просльозитися. Фільм знято за книгою норвезької письменниці Маї Люнде. Підійде для сімейного перегляду.

"Те Різдво" (2024)

Є тут фанати "Реальної любові"? Ловіть, то для вас і для дітей за компанію:). Кілька окремих сюжетних ліній сплітаються в історію про святкове диво, яке насправді в наших руках.

На місто Веллінгтон насувається сильний шторм – і традиційне Різдво під загрозою. Батьки застрягають в дорозі далеко від дітей, до Денні не може доїхати батько, якого після розлучення він і так бачить вкрай рідко. Школа закрита, тож одинока шкільна учителька ще яскравіше відчуває власну самотність. А тут ще й Санта згадав про місто в останній момент – чи встигне з подарунками?

Ця анімація годиться для сімейного перегляду, але й як дітей немає – сміливо вмикайте, нудно не буде. У мультику озвучено багато ідей, які може оцінити саме дорослий глядач.

"Палкий сніговик" (2024)

Кеті – молода вдова, яка все ще проживає своє горе. Близькі намагаються повернути їй радість життя, але вона не готова – тож подарований шарф, який ніби-то мав принести в її життя нове знайомство, вішає на шию сніговій скульптурі мускулистого чоловіка. Той оживає і намагається її навчити знову відчувати та жити те життя. Та чи вдасться це сніговику, доки він не розтане?

Ще один "підгон" для любителів казок та фантастики. Попри те, що мелодрама легка і невигадлива, вона обережно торкається важливого питання – життя після втрати.

SMS перед Різдвом (2023)

Випадкове повідомлення здатне змінити все життя. Адді помилково отримує повідомлення від чужої бабусі. Вони починають спілкуватися і та запрошує дівчину святкувати Різдво у колі своєї сім’ї. Особисте життя Адді щойно розвалилося, рідня за океаном – тож, чому ні?

У Святвечір вона знайомиться з чарівним онуком бабусі, між ними спалахує іскра, але свято закінчується і … кожен їде у своє місто. Наступне Різдво знову буде у такій самій компанії – та чи змінить воно щось?

Спокійне, легке кіно для вечора, коли не хочеться надмірних переживань за долю героїв. Можна просто розслабитися, насолоджуватися красивою ошатною картинкою, розміреним сюжетом та звісно щасливим кінцем історії.

"Різдвяне побачення з герцогом" (2023)

"Красуня" та "Історія Попелюшки" в одному різдвяному флаконі. Белла Спаркс – чарівна стилістка з добрим серцем, любов’ю до людей та власної справи. Стефан – британський герцог, який боїться довіряти людям, "закутий" у правила та сумні історії минулого.

Перед Різдвом він втратив пару і багаж, тож йому потрібна допомога Белли, аби підібрати новий гардероб та стати його "+1" на офіційних заходах на тиждень.

Не чекайте від цього фільму чогось "воу" – і отримаєте те, чим власне він і є – романтичну стрічку на вечір. Ті, хто любить традиційні мелодрами, будуть у захваті.

Бонус: різдвяні серіали

"Чорні голуби" (2024)

Якщо ви додали у свій список перегляду "Ручну поклажу", сміливо додавайте і цей серіал.

Блискуча Кіра Найтлі грає роль шпигунки, яка вже багато років успішно живе подвійним життям. Раптом її коханця вбивають. Жінка почувається розбитою і вирішує помститися за нього. Коли пошуки вбивць набирають оборотів, героїня задумується, а чи знала насправді свого коханого. Схоже, подвійну гру вела не лише вона.

Захоплюючий шпигунський сюжет, трохи екшену та добряче сцен із сутичками. Нехай опис вас не вводить в оману: у фільмі не одна "кров’яка". Героям часто доводиться вступати у двобій з власним сумлінням, шукати відповідь на екзистенційне "то хто ж я все-таки" та розбиратися з власними почуттями.

Ненавиджу Різдво (2022, 2023 )

Естетичний легкий серіал, який повен різдвяних кадрів Італії, гумору, локальних традицій та неочікуваних сюжетних поворотів.

Світ навколо ніби створений для закоханих, а Джіана все ще самотня. Можливо, це б не турбувало її так сильно, якби не тиск матері та подруг. Останньою краплею стає, коли за сімейною вечерею її садять поміж близнюків-немовлят брата.

Дівчина бреше, що на Різдво приведе додому свого хлопця – і відлік починається. У Джіани менше ніж місяць, аби не осоромитися перед матір’ю і знайти чоловіка, для кого вона буде особливою.

Другий сезон вийшов у 2023 році. Якщо перший присвячений пошукам пари, то наступний – пошукам відповіді на питання, чи точно я знаю як воно – кохати.

Серіал нагадає вам про власні юнацькі походеньки та побачення, розсмішить та допоможе розвіятися.

Книжки

Ми вже багато святкового чтива радили вам у цьому сезоні – ловіть ще кілька книжок. Приємні книжки, які втішать вас і візуально, і змістом.

"Це Крісмас, крихітко", Адрін Трейсі

Як щодо підліткових лавсторі? Як героїня раніше всіма улюблених, а нині трохи крінжових фільмів 2000-х, Фінлі – невдаха-старшокласниця. Вона не має друзів, які могли б підтримати, її цькують однокласники та не тішать оцінки. Дівчина буквально тікає на канікули у рідне містечко, яке символічно зветься Крістмас.

У готелі своєї бабусі вона наштовхується на однокласника Артура. Він фактично протилежність Фінлі "за рейтингом" у класі. Дівчині доведеться відповісти перед ним за свою невеличку брехню: у мережі вона описувала своє містечко як рай для фанатів Різдва. В реальності ж там досить сіро і хлопець не знає, чим тепер зайнятися на канікулах.

Не дарма ж авторка ще й успішна сценаристка – книга справді схожа на затишний святковий фільм. Загалом вона легка, світла, можливо, навіть трохи затягнута, однак водночас зачіпає важливі теми. Сюжет змушує задуматися про стосунки батьків та дітей, прийняття себе, вихід із зони комфорту та необхідність діяти замість боятися.

"Різдвяна класика", антологія

У книзі зібрана коротка проза на тему Різдва від Миколи Гоголя, Олени Пчілки, Панаса Мирного, Михайла Косача, Лесі Українки, Михайла Коцюбинського та інших. До антології увійшли тексти 18 класиків та 7 сучасних українських письменників, а Лариса Денисенко, Марина Гримич, Надійка Гербіш, Любко Дереш та Ганна Осадко писали різдвяні оповідання спеціально для цієї книги.

"12 вбивчих днів" Андрейна Кордані

Скучили за Агатою Крісті? То, звісно, не вона, але щось подібне за вайбом. Класичний детектив з пошуком вбивці у компанії підозрілих людей.

Гурт друзів у часи навчання в коледжі розважався тим, що розплутував вигадані складні детективні історії – допоки один з учасників не зник за нез’ясованих обставин. Минуло 12 років. Друзі вирішили зустрітися знову – включаючи Чарлі, аутсайдерку групи, нині актрису, якій потрібна допомога у просуванні в кар’єрі. Гра починається знову, та одну з учасниць наступного ж ранку знаходять мертвою. Чи зможе Чарлі знайти вбивцю, чи стане сама наступною жертвою? Аби вижити до різдвяного ранку компанії доведеться не лише розібратися з теперішнім, а й розгадати минуле.

Більше яскравих святкових книжок шукайте в ось цій підбірці.

Страви

Ми довго вагалися, що вам запропонувати. На свято хочеться чогось вишуканого та особливого – а витрачати сили і час не кухні зовсім ні. Ці рецепти саме такі: можна і повечеряти у колі родини, і гостей пригостити, і не тупцяти біля плити понад міру.

Салат з зеленню та запеченими овочами

Інгредієнти:

пачка салату (краще мікс з руколою)

великий буряк

половинка гарбуза хокайдо

1 велика морквина

сир фета (можна замінити на бринзу до смаку)

для соусу:

1 ст.л. оливкової олії

1 ст.л. соєвого соусу

1 ст.л. французької гірчиці

італійські або прованські трави

для маринування овочів:

2 ст.л. олії

0,5 ст.л. меду (якщо є – краще гречаний)

1 ст.л. соєвого соусу

1 ст.л. гірчиці

Приготування:

Сирі овочі почистити та порізати соломкою (приблизно так, як на борщ) в окремі посудини. Розділити між ними соус для маринування, вимішати, викласти на фольгу чи пергаменти і випікати при 180°С приблизно пів години. Овочі мають стати м’якими та зарум’янитися.

У велику миску викласти мікс салату, додати нарізану кубиками фету, запечені овочі та додати соус. Вимішати, перекласти у салатник, зверху посипати насінням льону.

Добре смакує як з теплими, щойно спеченими овочами, так і з приготованими заздалегідь.

Лосось гравлакс

Інгредієнти:

500 г філе лосося (або іншої червоної жирної риби)

1 ст.л. солі

1 ч.л. цукру

30 г міцного алкоголю (горілка, коньяк, віскі)

відварений буряк

Кріп

Цедра третини лимона

Приготування:

Зазначимо одразу: рецепт дуже універсальний. Радимо спробувати з усіма інгредієнтами, але якщо якихось з них немає – не біда.

Рибу промокніть паперовим рушничком. Покладіть у лоточок, висипте на неї сіль, цукор, полийте алкоголем, додайте дрібно нарізаний свіжий кріп, цедру та обітріть її цими спеціями з усіх боків. Обкладіть натертим на дрібну тертку буряком, закрийте кришкою або ж обгорніть разом з буряком у харчову плівку і залиште наніч в холодильнику.

Вранці промийте водою, обмокніть рушником – можна нарізати і насолоджуватися.

Печені ребра

Інгредієнти:

2 кг м’ясних ребер (свиних чи телячих)

2 ч.л. копченої паприки

0,5 ч.л. перцю чилі

2 ч.л. сухого часника

2 ч.л. сухої цибулі

1 ч.л. солі

2 ст.л. американської гірчиці

Соус барбекю для змащування

Приготування:

З ребер зрізати плівку. Замаринувати м’ясо у спеціях з гірчицею упродовж 2 годин. Обгорнути ребра у два шари фольги і запікати за температури 160°С 2 – 2,5 години. Дістати і перевірити чи м’які. Якщо ні – запікати ще. Потім дістати, змастити соусом барбекю і запікати тепер за 180°С ще приблизно 20 хвилин.

Шоколадний мус з хурми

Інгредієнти:

1 велика мʼяка та солодка хурма або дві невеликих

1 ст.л. насіння чіа

35 мл води

3 ст.л. какао

Приготування:

У цьому рецепті головне – обрати правильну хурму: не терпку, не тверду, а саме м’яку, соковиту та стиглу. Очистити фрукт від шкірки та порізати аби-якими шматками до чаші блендера. Додати чіа, воду та какао та збити все до однорідної маси. Невеличку силіконову форму трошки змастити олією та викласти туди шоколадну масу. Прикрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на годинку або трохи більше. Тоді дістати з холодильника, перевернути форму на тарілку, викласти десерт та посипати його какао через ситечко.

Більше святкових ідей шукайте тут. У підбірці – рецепти, які не потребують багато часу чи зусиль.

Напої

Ідеї для тих, кому набрид глінтвейн, егг-ног, а узвар – занадто простий.

Солона кава зі збитими вершками

Тут рецепту не буде – буде рекомендація. Готуючи каву звичним для себе способом, спробуйте додати солі на кінчик ножа. Сіль робить каву м’якшою та ніжнішою, прибирає гіркоту. Солоність буде ледь відчутна і додасть напою цікавинки. Таку каву добре смакувати на контрасті: покрийте її збитими вершками, полийте розтопленим шоколадом і не розмішуйте. Занурте в напій соломинку, пийте каву, а вершки з шоколадом їжте ложечкою. Рецептори будуть заінтриговані :).

Бананове мокко на кокосовому молоці

Інгредієнти:

120 мл кави

200 мл кокосового молока

1 ст. л. какао порошку

1 банан

Приготування:

За оригінальним рецептом каву слід охолодити, всі ігредієнти викласти в блендер, збити до однорідної маси та додати лід. Ми радимо трохи змінити рецепт: додати не цілий банан, а лише половину чи навіть трохи менше, щоб його смак у напої був не таким насиченим. Крім того, на нашу думку, краще цей напій смакує добряче теплим. Після того, як зіб’єте у блендері підігріте кокосове молоко, каву, банан і какао, вилийте у чашку, покрийте аерозольними вершками та посипте тертим шоколадом.

М’ятно-мандариновий чай

Інгредієнти:

400 мл води

3 шт. гвоздики

1 паличка кориці

1 ч.л. сушеної м'яти

1 мандарин

1 ч.л. сушеної меліси

3 горошини запашного перцю

Приготування:

У каструлю налити воду, додати запашний перець, гвоздику та паличку кориці, довести до кипіння та кип'ятити 5 хвилин. Мандарин помити та зняти шкірку, розрізати навпіл та видавити сік. В каструлю додати м'яту, мелісу та мандаринові шкірки. Все перемішати, зняти з вогню, накрити кришкою та настояти 10 хвилин. Потім додати сік мандарина, перемішати та процідити. Додати мед до смаку.

Ідеї для відпочинку

Давайте відверто: сили на активний відпочинок нині є мало у кого. Але ж це не означає, що треба весь святковий день лежати тюленем. Чудово, якщо ви маєте можливість святкові дні провести за теплими неквапливими балачками з близькими. Як ні – оберіть собі щось зі списку.

Запишіть історію родини

Коли, як не зараз? Подзвоніть найстаршим членам родини чи завітайте в гості, защедруйте та розпитайте про їхніх батьків та бабусів-дідусів, про дитинство, батьківський дім та пам’ятні місця. Обов’язково запишіть розмову – на диктофон, камеру чи робіть нотатки у блокноті. Для нащадків ці спогади будуть безцінними.

Пазли, картини за номерами та мозаїка

Не недооцінюйте ці прості заняття. Тематичні сюжети, як от зимовий ліс, святковий паротяг, ялинка з подарунками чи парад звіздарів не лише налаштують на потрібний настрій, а й будуть досить складними, аби викликати у вас трохи здорового азарту – чи осилю нарешті цю картину!

Декор із соломи

Павук – не єдине, що можна сплести із соломи, аби прикрасити домівку. Можна робити янголів, маленькі, великі та дрібнюні зірки, а потім розвісити їх біля вікна. Ну краса ж! Солому можна придбати на маркетплейсах в мережі.

Розмальовування печива

І в магазинах, і в мережі повно готових наборів з айсингом чи харчовими фарбами і печивом, але можна зробити їх і самому. Спечіть улюблене печиво (краще імбирне чи принаймні пісочне), зробіть айсинг: збийте білок одного яйця з дрібкою солі спершу на повільних, а потім на швидких обертах до стійких піків та поступово вмішайте у цю піну 200 г цукрової пудри. Біла глазур готова! Як не маєте спеціального конверта для крему чи глазурі, скористайтеся зіп-пакетом зі зрізаним кутиком – чи навіть просто зубочисткою.

Розмалюйте ялинкові іграшки

Вкотре радимо готові набори, які можна знайти в мережі. Там будуть і кулі, і клей, і фарби, і глітер. Але все це можна зібрати й самому – придбайте однотонні кулі, вигадайте дизайн та створіть власні прикраси на ялинку, яких не буде більше ні у кого.

Людмила Панасюк, "УП.Життя"