Повторив долю "Титаніка": сімʼя загиблого у субмарині "Титан" хоче відсудити $50 млн у власника судна

Сім'я французького мореплавця, який торік загинув у підводному човні "Титан" під час занурення до уламків лайнера "Титанік", подала позов на $50 млн. Родина загиблого звинувачує компанію OceanGate у грубій недбалості, що призвела до смерті всіх п'яти людей на борту.

У позові йдеться, що екіпаж підводного човна відчував "психологічне страждання" в останні моменти свого життя, пише The Washington Post.

77-річний дослідник Поль-Анрі Наржоле був серед тих, хто загинув, коли "Титан" вибухнув у червні 2023 року на глибині 3,8 км. Пошуки зниклого судна і його пасажирів захопили увагу всього світу на кілька днів.

За даними позову, компанія OceanGate і її керівник свідомо ігнорували численні попередження про ненадійність підводного апарату. Замість того, щоб усунути виявлені недоліки, вони приховували інформацію від потенційних клієнтів, наражаючи їх на смертельну небезпеку.

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Адвокат сім'ї Наржоле заявив, що якби Стоктон Раш був уважним до всіх проблем, які виникали з підводним судном, досвідчений мореплавець, як Наржоле, ніколи б не взяв участь у цій подорожі.

У позові зазначається, що так звана "відмова від відповідальності", яку підписали пасажири, не містила повного та достовірного опису всіх відомих компанії ризиків, пов'язаних з експлуатацією підводного човна. Це дає можливість адвокатам сімʼї Наржоле стверджувати, що цього документа недостатньо для зняття з компанії відповідальності за наслідки трагедії.

"Вибух був спричинений грубою недбалістю компанії OceanGate та її керівника Стоктона Раша, які неодноразово ігнорували попередження експертів про потенційну небезпеку вуглецевого корпусу підводного апарату "Титан". Це експериментальне рішення, яке не відповідало загальноприйнятим стандартам безпеки в галузі глибоководних досліджень, зрештою призвело до катастрофічних наслідків", – заявили в позові.

Позов також вказує на те, що значна частина проєктування та будівництва "Титана" була делегована молодим інженерам, які щойно закінчили університет та не мали досвіду роботи з глибоководним обладнанням.

"Компанія OceanGate, прагнучи зменшити витрати, пішла на цей ризик, не забезпечивши достатнього рівня інженерного контролю та досвіду для реалізації такого амбітного проєкту", – йдеться у позові.

Нагадаємо, що туристичний підводний човен "Титан" безвісти зник в Атлантичному океані 18 червня 2023 року під час експедиції до затонулого лайнера "Титанік". На його борту були п’ятеро туристів – бізнесмен-мільярдер і дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський бізнесмен Шахзада Давуд і його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле, виконавчий директор OceanGate Стоктон Раш – компанії, яка здійснила цей підводний рейс.

20 червня 2023 року, поки тривали пошуки зниклого в океані судна, один з пасажирів ірландський дослідник Рорі Голден вийшов на зв'язок та зазначив, що він у порядку. До пошуку човна залучали військові літаки, підводний човен і гідроакустичні буї.

22 червня Берегова охорона США виявила на морському дні уламки підводного човна, які стали підтвердженням того, що судно вибухнуло, а туристи, які на ньому знаходилися, загинули. Експерти встановили, що батискаф вибухнув під час занурення.

Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", розповіла, що поступилася місцем сину. За словами жінки, син "дуже хотів побачити Титанік".

7 липня компанія OceanGate, яка організовувала екскурсії до затонулого "Титаніка", припинила свою діяльність.

У США збираються зняти фільм про підводний човен "Титан", який вибухнув під час занурення до уламків лайнера "Титанік".