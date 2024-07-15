Вперше за 14 років: компанія, що володіє правами на порятунок "Титаніка", проведе експедицію

Вперше з 2010 року проведуть офіціну екпедицію до уламків "Титаніка"

Компанія RMS Titanic Inc., яка володіє правами на порятунок "Титаніка", проведе першу за 14 років експедицію до уламків корабля.

Про це пише AP.

Члени експедиції використовуватимуть сучасні технології для обробки світлин, щоб зробити детальні фото та картографічні зображення місця затонулого корабля та уламків.

Вони хочуть порівняти їх із зображеннями 2010 року. Організатори очікують побачити нові типи підводних жителів та планують моніторити ділянки, де збирається сміття або погіршується стан корабля.

"Це дозволить нам задокументувати "Титанік" у безпрецедентних деталях і поділитися новими відкриттями з місця затонулого корабля з громадськістю, продовжуючи надзвичайну роботу та пристрасть PH (прізвисько загиблого директора підводних досліджень Поль-Анрі Наржоле – ред.)", – сказав Сандерс.

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Місія стартує вже у середині липня 2024 року і триватиме до 13 серпня.

За цей час планують провести комплексний аналіз поточного стану місця уламків Титаніка та детальну оцінку артефактів, які можна безпечно використовувати для майбутнього відновлення, повідомили представники RMST Inc.

Нагадаємо, у 2023 році під час експедиції до затонулого корабля "Титанік" вийшов з ладу приватний підводний корабель "Титан".

На борту було п’ятеро людей, у тому числі директор підводних досліджень для RMS Titanic Поль-Анрі Наржоле.