Два роки від теракту в Оленівці: як в Україні та за кордоном вшанувати загиблих військових
Два роки тому, у ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти вчинили теракт у колонії №120 смт. Оленівки, де утримувалися військовополонені захисники Маріуполя. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі.
Російські війська вбили пів сотні українських полонених військовослужбовців, ще понад 130 були поранені.
У різних містах України та світу проходять молебні та акції з вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Список заходів, які відбудуться за кордоном, у роковини страти героїв опублікували на сторінці громадської організації "Спільнота Оленівки".
26 липня
- Гамбург, Німеччина: 16:00, Rathausmarkt;
- Базель, Швейцарія: 18:00-19:30, Marktplatz.
27 липня
- Мюнхен, Німеччина: 12:00, біля могили Степана Бандери;
- Вроцлав, Польща: 15:00, консульство України;
- Варшава, Польща: 11:30, Bartycka 183;
- Мілан, Італія: 17:00, Piazza San Babila;
- Лос-Анджелес, США: 13:00, Hollywood Blvd & Highland Ave;
- Единбург, Шотландія: the Statue of the Duke of Wellington, 9 Waterloo Pl;
- Лісабон, Португалія: 18:00, Praça Dom Pedro IV.
28 липня
- Батумі, Грузія: 19:00-21:00, площа Європи;
- Сіетл, США: 18:30, Westlake Park;
- Лондон, Велика Британія: 15:00, 10 Downing Street;
- Валлетта, Мальта: 19:00, на мосту перед міською брамою;
- Малага, Іспанія: 18:30, Plaza de la Constitución;
- Братислава, Словаччина: 17:00, Hlavné námestie;
- Відень, Австрія: 17:00, Wiener Staatsoper;
- Чикаго, США: 13:00, 410 N Michigan Ave, Wrigley Building;
- Корк, Ірландія: 13:00, Grand Parade;
- Сідней, Австралія: 13:00, Town Hall;
- Краків, Польща: 12:00, pomnik Mickiewicza;
- Прага, Чехія: 18:00, Staroměstské náměstí;
- Монреаль, Канада: 12:00, хода від російського консульства до площі Філіпс;
- Вашингтон, США: 18:00-19:30, White House, Lafayette Square;
- Амстердам, Нідерланди: 14:00-16:00, Dam Square;
- Нью-Йорк, США: 19:30, Bowling Green.
29 липня
- Вільнюс, Литва: 18:30, Катедральна площа;
- Берген, Норвегія: 17:00, Den blå steinen.
1 серпня
- Відень, Австрія: 18:00-20:00, Stephansplatz.
Вшанування памʼяті жертв трагедії в українських містах
В Україні 28 липня акції з вшанування памʼяті жертв теракту пройдуть у таких містах:
- Київ, Україна: 15:30, "Оленівка – біль, який не згасне", Музей Майдану;
- Вінниця: 15:00, Європейська площа, біля Вежі;
- Чернівці: 17:00, Центральна площа, біля памʼятника Тарасу Шевченка;
- Рівне: 17:00, парк "Лебединка";
- Полтава, Україна: 17:00, біля міської ради;
- Миколаїв: 17:00, автопробіг, збір біля залізничного вокзалу з 16:15;
- Запоріжжя: 17:00, площа Фестивальна, акція-перформанс "Оленівка";
- Дніпро: 17:00, бульвар Європейський (біля ТЦ "Європейський");
- Кременчук: 18:00, сквер Бабаєва, біля пам’ятника Герою-Визволителю;
- Івано-Франківськ: 18:00, площа біля Міського озера;
- Одеса: 18:00, вулиця Дерибасівська (біля міського саду);
- Біла Церква: 19:00, площа Шевченка (біля р-ну "Радон", площа голубів);
- Львів: 20:00 проспект Свободи, площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку.
Платформа памʼяті "Меморіал" назвала імена загиблих оборонців Маріуполя, які загинули в Оленівці.
"Це оборонці Маріуполя, які вийшли з "Азовсталі" у травні 2022 року. Їм обіцяли зберегти життя – згідно з домовленістю з російською стороною полонених мали повернути додому через процедуру обміну. Натомість їх убили тоді, коли вони не могли дати відсіч – уночі вдаривши по бараку, де військові спали. Точне число загиблих наразі не встановлено. Триває слідство", – зазначили в "Меморіалі".
Платформа памʼяті закликає вшановувати пам’ять кожного убитого:
- Ігор Прокопенко
- Олександр Гринько
- Сергій Петренко
- Дмитро Букарьов
- Микола Пелехатий
- Єгор Бартош
- Дмитро Круковський
- Артем Сердешний
- Богдан Хомовський
- Євгеній Горбатий
- Сергій Павліченко
- Станіслав Артьоменко
- Віталій Литвин
- Костянтин Істратов
- Євген Пашнюк-Пашнєв
- Ярослав Отрок
- Ярослав Баіс
- Ігор Холодняк
- Андрій Коняєв
- Владислав Білий
- Микола Барановський
- Владислав Шеломієнко
- Олексій Кісілішин
- Владислав Солонський
- Богдан Гришкевич
- Денис Парфьонов
- Андрій Береза
- Анатолій Денисов
- Микола Бабич
- Андрій Боздуган
- Сергій Хаванських
- Віталій Зінчук
- Олександр Бабенко
- Микола Аганін
- Сергій Раковський
- Сергій Карнович
- Сергій Зусін
- Володимир Власішин
- Владислав Волков
- Петро Гук
- Володимир Гвоздинський
- Олексій Дмитрук
- Григорій Барнінець
- Олександр Цечоєв
- Микола Карась
- Ігор Гамаюнов
- Олексій Новиков.
Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни, і закликає світ розповідати про теракт росіян.
"Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими. Росія спирається на коротку пам’ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.
Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у рф уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам’яті жертв теракту", – закликають на сторінках бригади.
Нагадаємо, з 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.
За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.
Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них – ідентифіковані.
Росія досі не допустила на місце трагедії жодну міжнародну організацію.