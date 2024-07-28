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Два роки від теракту в Оленівці: як в Україні та за кордоном вшанувати загиблих військових

Анастасія Мосорко — 28 липня, 12:36
Два роки від теракту в Оленівці: як в Україні та за кордоном вшанувати загиблих військових
Світ вшановує пам'ять жертв теракту в Оленівці
Фото: Olenivka Community

Два роки тому, у ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти вчинили теракт у колонії №120 смт. Оленівки, де утримувалися військовополонені захисники Маріуполя. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі.

Російські війська вбили пів сотні українських полонених військовослужбовців, ще понад 130 були поранені.

У різних містах України та світу проходять молебні та акції з вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Список заходів, які відбудуться за кордоном, у роковини страти героїв опублікували на сторінці громадської організації "Спільнота Оленівки".

26 липня

  • Гамбург, Німеччина: 16:00, Rathausmarkt;
  • Базель, Швейцарія: 18:00-19:30, Marktplatz.

27 липня

ВІДЕО ДНЯ
  • Мюнхен, Німеччина: 12:00, біля могили Степана Бандери;
  • Вроцлав, Польща: 15:00, консульство України;
  • Варшава, Польща: 11:30, Bartycka 183;
  • Мілан, Італія: 17:00, Piazza San Babila;
  • Лос-Анджелес, США: 13:00, Hollywood Blvd & Highland Ave;
  • Единбург, Шотландія: the Statue of the Duke of Wellington, 9 Waterloo Pl;
  • Лісабон, Португалія: 18:00, Praça Dom Pedro IV.

28 липня

  • Батумі, Грузія: 19:00-21:00, площа Європи;
  • Сіетл, США: 18:30, Westlake Park;
  • Лондон, Велика Британія: 15:00, 10 Downing Street;
  • Валлетта, Мальта: 19:00, на мосту перед міською брамою;
  • Малага, Іспанія: 18:30, Plaza de la Constitución;
  • Братислава, Словаччина: 17:00, Hlavné námestie;
  • Відень, Австрія: 17:00, Wiener Staatsoper;
  • Чикаго, США: 13:00, 410 N Michigan Ave, Wrigley Building;
  • Корк, Ірландія: 13:00, Grand Parade;
  • Сідней, Австралія: 13:00, Town Hall;
  • Краків, Польща: 12:00, pomnik Mickiewicza;
  • Прага, Чехія: 18:00, Staroměstské náměstí;
  • Монреаль, Канада: 12:00, хода від російського консульства до площі Філіпс;
  • Вашингтон, США: 18:00-19:30, White House, Lafayette Square;
  • Амстердам, Нідерланди: 14:00-16:00, Dam Square;
  • Нью-Йорк, США: 19:30, Bowling Green.

29 липня

  • Вільнюс, Литва: 18:30, Катедральна площа;
  • Берген, Норвегія: 17:00, Den blå steinen.

1 серпня

  • Відень, Австрія: 18:00-20:00, Stephansplatz.
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Вшанування памʼяті жертв трагедії в українських містах

В Україні 28 липня акції з вшанування памʼяті жертв теракту пройдуть у таких містах:

  • Київ, Україна: 15:30, "Оленівка – біль, який не згасне", Музей Майдану;
  • Вінниця: 15:00, Європейська площа, біля Вежі;
  • Чернівці: 17:00, Центральна площа, біля памʼятника Тарасу Шевченка;
  • Рівне: 17:00, парк "Лебединка";
  • Полтава, Україна: 17:00, біля міської ради;
  • Миколаїв: 17:00, автопробіг, збір біля залізничного вокзалу з 16:15;
  • Запоріжжя: 17:00, площа Фестивальна, акція-перформанс "Оленівка";
  • Дніпро: 17:00, бульвар Європейський (біля ТЦ "Європейський");
  • Кременчук: 18:00, сквер Бабаєва, біля пам’ятника Герою-Визволителю;
  • Івано-Франківськ: 18:00, площа біля Міського озера;
  • Одеса: 18:00, вулиця Дерибасівська (біля міського саду);
  • Біла Церква: 19:00, площа Шевченка (біля р-ну "Радон", площа голубів);
  • Львів: 20:00 проспект Свободи, площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку.
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Платформа памʼяті "Меморіал" назвала імена загиблих оборонців Маріуполя, які загинули в Оленівці.

"Це оборонці Маріуполя, які вийшли з "Азовсталі" у травні 2022 року. Їм обіцяли зберегти життя – згідно з домовленістю з російською стороною полонених мали повернути додому через процедуру обміну. Натомість їх убили тоді, коли вони не могли дати відсіч – уночі вдаривши по бараку, де військові спали. Точне число загиблих наразі не встановлено. Триває слідство", – зазначили в "Меморіалі".

Платформа памʼяті закликає вшановувати пам’ять кожного убитого:

  • Ігор Прокопенко
  • Олександр Гринько
  • Сергій Петренко
  • Дмитро Букарьов
  • Микола Пелехатий
  • Єгор Бартош
  • Дмитро Круковський
  • Артем Сердешний
  • Богдан Хомовський
  • Євгеній Горбатий
  • Сергій Павліченко
  • Станіслав Артьоменко
  • Віталій Литвин
  • Костянтин Істратов
  • Євген Пашнюк-Пашнєв
  • Ярослав Отрок
  • Ярослав Баіс
  • Ігор Холодняк
  • Андрій Коняєв
  • Владислав Білий
  • Микола Барановський
  • Владислав Шеломієнко
  • Олексій Кісілішин
  • Владислав Солонський
  • Богдан Гришкевич
  • Денис Парфьонов
  • Андрій Береза
  • Анатолій Денисов
  • Микола Бабич
  • Андрій Боздуган
  • Сергій Хаванських
  • Віталій Зінчук
  • Олександр Бабенко
  • Микола Аганін
  • Сергій Раковський
  • Сергій Карнович
  • Сергій Зусін
  • Володимир Власішин
  • Владислав Волков
  • Петро Гук
  • Володимир Гвоздинський
  • Олексій Дмитрук
  • Григорій Барнінець
  • Олександр Цечоєв
  • Микола Карась
  • Ігор Гамаюнов
  • Олексій Новиков.
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Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни, і закликає світ розповідати про теракт росіян.

"Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими. Росія спирається на коротку пам’ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у рф уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам’яті жертв теракту", – закликають на сторінках бригади.

Нагадаємо, з 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.

За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.

Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них – ідентифіковані.

Росія досі не допустила на місце трагедії жодну міжнародну організацію.

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