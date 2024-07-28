Два роки від теракту в Оленівці: як в Україні та за кордоном вшанувати загиблих військових

Два роки тому, у ніч з 28 на 29 липня, російські окупанти вчинили теракт у колонії №120 смт. Оленівки, де утримувалися військовополонені захисники Маріуполя. Росіяни перевели бійців "Азову" в ангар, який підірвали вночі.

Російські війська вбили пів сотні українських полонених військовослужбовців, ще понад 130 були поранені.

У різних містах України та світу проходять молебні та акції з вшанування пам’яті загиблих в Оленівці. Список заходів, які відбудуться за кордоном, у роковини страти героїв опублікували на сторінці громадської організації "Спільнота Оленівки".

26 липня

Гамбург, Німеччина: 16:00, Rathausmarkt;

Базель, Швейцарія: 18:00-19:30, Marktplatz.

27 липня

ВІДЕО ДНЯ

Мюнхен, Німеччина: 12:00, біля могили Степана Бандери;

Вроцлав, Польща: 15:00, консульство України;

Варшава, Польща: 11:30, Bartycka 183;

Мілан, Італія: 17:00, Piazza San Babila;

Лос-Анджелес, США: 13:00, Hollywood Blvd & Highland Ave;

Единбург, Шотландія: the Statue of the Duke of Wellington, 9 Waterloo Pl;

Лісабон, Португалія: 18:00, Praça Dom Pedro IV.

28 липня

Батумі, Грузія: 19:00-21:00, площа Європи;

Сіетл, США: 18:30, Westlake Park;

Лондон, Велика Британія: 15:00, 10 Downing Street;

Валлетта, Мальта: 19:00, на мосту перед міською брамою;

Малага, Іспанія: 18:30, Plaza de la Constitución;

Братислава, Словаччина: 17:00, Hlavné námestie;

Відень, Австрія: 17:00, Wiener Staatsoper;

Чикаго, США: 13:00, 410 N Michigan Ave, Wrigley Building;

Корк, Ірландія: 13:00, Grand Parade;

Сідней, Австралія: 13:00, Town Hall;

Краків, Польща: 12:00, pomnik Mickiewicza;

Прага, Чехія: 18:00, Staroměstské náměstí;

Монреаль, Канада: 12:00, хода від російського консульства до площі Філіпс;

Вашингтон, США: 18:00-19:30, White House, Lafayette Square;

Амстердам, Нідерланди: 14:00-16:00, Dam Square;

Нью-Йорк, США: 19:30, Bowling Green.

29 липня

Вільнюс, Литва: 18:30, Катедральна площа;

Берген, Норвегія: 17:00, Den blå steinen.

1 серпня

Відень, Австрія: 18:00-20:00, Stephansplatz.

Вшанування памʼяті жертв трагедії в українських містах

В Україні 28 липня акції з вшанування памʼяті жертв теракту пройдуть у таких містах:

Київ, Україна: 15:30, "Оленівка – біль, який не згасне", Музей Майдану;

Вінниця: 15:00, Європейська площа, біля Вежі;

Чернівці: 17:00, Центральна площа, біля памʼятника Тарасу Шевченка;

Рівне: 17:00, парк "Лебединка";

Полтава, Україна: 17:00, біля міської ради;

Миколаїв: 17:00, автопробіг, збір біля залізничного вокзалу з 16:15;

Запоріжжя: 17:00, площа Фестивальна, акція-перформанс "Оленівка";

Дніпро: 17:00, бульвар Європейський (біля ТЦ "Європейський");

Кременчук: 18:00, сквер Бабаєва, біля пам’ятника Герою-Визволителю;

Івано-Франківськ: 18:00, площа біля Міського озера;

Одеса: 18:00, вулиця Дерибасівська (біля міського саду);

Біла Церква: 19:00, площа Шевченка (біля р-ну "Радон", площа голубів);

Львів: 20:00 проспект Свободи, площа перед пам’ятником Тарасу Шевченку.

Платформа памʼяті "Меморіал" назвала імена загиблих оборонців Маріуполя, які загинули в Оленівці.

"Це оборонці Маріуполя, які вийшли з "Азовсталі" у травні 2022 року. Їм обіцяли зберегти життя – згідно з домовленістю з російською стороною полонених мали повернути додому через процедуру обміну. Натомість їх убили тоді, коли вони не могли дати відсіч – уночі вдаривши по бараку, де військові спали. Точне число загиблих наразі не встановлено. Триває слідство", – зазначили в "Меморіалі".

Платформа памʼяті закликає вшановувати пам’ять кожного убитого:

Ігор Прокопенко

Олександр Гринько

Сергій Петренко

Дмитро Букарьов

Микола Пелехатий

Єгор Бартош

Дмитро Круковський

Артем Сердешний

Богдан Хомовський

Євгеній Горбатий

Сергій Павліченко

Станіслав Артьоменко

Віталій Литвин

Костянтин Істратов

Євген Пашнюк-Пашнєв

Ярослав Отрок

Ярослав Баіс

Ігор Холодняк

Андрій Коняєв

Владислав Білий

Микола Барановський

Владислав Шеломієнко

Олексій Кісілішин

Владислав Солонський

Богдан Гришкевич

Денис Парфьонов

Андрій Береза

Анатолій Денисов

Микола Бабич

Андрій Боздуган

Сергій Хаванських

Віталій Зінчук

Олександр Бабенко

Микола Аганін

Сергій Раковський

Сергій Карнович

Сергій Зусін

Володимир Власішин

Владислав Волков

Петро Гук

Володимир Гвоздинський

Олексій Дмитрук

Григорій Барнінець

Олександр Цечоєв

Микола Карась

Ігор Гамаюнов

Олексій Новиков.

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Бригада спеціального призначення "Азов" підкреслює, що злочин в Оленівці є порушенням всіх можливих правил ведення війни, і закликає світ розповідати про теракт росіян.

"Оленівка – це злочин проти людяності, порушення всіх можливих правил ведення війни і поводження з військовополоненими. Росія спирається на коротку пам’ять світової спільноти, на забуття її злочинів і власну пропаганду.

Чим більше людей дізнається про злочин окупантів, тим менше шансів у рф уникнути покарання. Розкажи про Оленівку. Приєднуйся до вшанування пам’яті жертв теракту", – закликають на сторінках бригади.

Нагадаємо, з 2014 року Оленівка окупована росіянами. Саме там, у місцевій колишній колонії, тримали частину захисників "Азовсталі", які у травні 2022 року вийшли з металургійного комбінату.

За два дні до теракту охорона перевела "азовців" у промисловий ангар на території колонії. Близько 23-ї години 28 липня в ангарі стався вибух. За даними Офісу генпрокурора, вибух був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки.

Україні вдалося повернути тіла українських захисників. Більшість із них – ідентифіковані.

Росія досі не допустила на місце трагедії жодну міжнародну організацію.