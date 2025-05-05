"Мета – змусити ненавидіти Україну": росіяни посилюють мілітаризацію дітей на окупованій частині Запоріжжя

На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни посилюють мілітаризацію дітей і збільшують фінансування пропагандистських організацій.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Якщо раніше мета ворога була змусити любити Росію, то тепер – змусити ненавидіти Україну", – розповів він.

За словами Федорова, окупанти роблять все для досягнення своєї цілі. Зокрема, вони збільшили фінансування таких пропагандистських мілітарних організацій, як "Юнармия" та "Воин".

Цьогоріч росіяни планують витратити на них мільярди рублів. За словами очільника Запорізької ОВА, це "двічі, а то й утричі" більше, ніж у 2024-му.

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Також Федоров додав, що окупанти будують мережу так званих "військово-патріотичних" центрів, де навчають дітей стратегії й тактики військової справи. Один з них уже запускають у Бердянську.

Крім того, росіяни підсилюють рух "Движения первых", залучаючи дітей до політичного життя.

У школах також збільшується кількість спеціалізованих кадетських класів. Їхні учні поповнять ряди силовиків після випуску.

"Українським дітям на ТОТ ламають психіку, щоб через 5-10 років Росія отримала армію, готову вбивати будь-кого за наказом Кремля", – зауважує очільник Запорізької ОВА.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що минулого року росіяни залучили близько тисячі дітей з тимчасово окупованої території Запорізької області до мілітаризованого пропагандистського руху "Юнармія".