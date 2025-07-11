Росіяни пошкодили три медзаклади на Харківщині, зокрема пологовий

Російська атака пошкодила три медзаклади на Харківщині

В ніч на 11 липня російські безпілотники пошкодили три медичних заклади на Харківщині. Серед них – пологовий будинок. У трьох породіль і їхніх дітей виникла гостра стресова реакція.

Про це повідомляють Міністерство охорони здоров’я та Харківська обласна прокуратура.

У Харкові під обстріл потрапили пологовий будинок та стоматологічна поліклініка.

У пологовому пошкоджено понад 40 вікон, планується евакуація пацієнтів до іншого закладу. Жінки з дітьми та медичні працівники – цілі.

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Лікарі надали допомогу трьом породіллям та їхнім малюкам – трьом хлопчиків. Двоє постраждалих дітей народилися 10 липня, а один – 8 липня. У матерів та немовлят діагностували гостру стресову реакцію.

У будівлю стоматологічної поліклініки влучив "Шахед" першим і другим поверхами. Будівля відновленню не підлягає. Тут обійшлося без постраждалих.

Пошкоджень зазнала також міська лікарня у Чугуєві. У ній вибито понад 200 вікон та 100 дверей. Поранення отримали двоє працівників та двоє пацієнтів.

Нагадаємо, 7 липня російська атака по Харкову пошкодила 17 об’єктів культурної спадщини у районі Залопані – будівлі ХІХ століття.