Внаслідок атаки РФ пошкоджено склад видавництва "Наш Формат"
Внаслідок атаки РФ на Київ 4 липня постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат".
Про це повідомили Український Пен та у соцмережах самого видавництва.
Зокрема, через вибухову хвилю та уламки значних руйнувань зазнав фасад будівлі – вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету.
Окрім того, чимало книг було пошкоджено під час обстрілу та гасіння пожежі.
"Але головне – ніхто не постраждав і всі живі. А залізо і бетон ми відновимо, книги додрукуємо", – зазначили у "Нашому Форматі".
У видавництві також наголосили, що відправлення замовлень тимчасово призупинили, адже вся команда працює над відновленням роботи.
"Сайт і колцентр інтернет-магазину працюють і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень. Плануємо відновити відправлення наступного тижня. Дякуємо усім читачам за розуміння", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, нещодавно російська атака зруйнувала склад та офіс видавництва "Український пріоритет".
А торік у травні російські війська завдали удару по друкарні видавництва Vivat "Фактор-Друк" у Харкові. Крім книжок Vivat, "Фактор-Друк" випускав книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.
Тоді загинуло семеро людей та було знищено 50 тисяч книг.
У вересні 2024-го друкарня відновила свою роботу. Через пів року, у березні, її приміщення відремонтували. У цьому допоміг американський бізнесмен, мільярдер-благодійник Говард Баффет.