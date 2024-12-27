Російські пропагандисти поширюють "святкове" відео, на якому Санта Клауса збиває ракета ППО

Невдовзі після збиття російською системою ППО пасажирського літака, російські пропагандисти почали поширювати "святкове" відео, на якому ракета в небі над РФ нібито збиває сани Санта Клауса.

Ролик демонструвала низка пропагандистських каналів, повідомляє російське видання Meduza.

На відео можна побачити політ нібито над Росією саней Санта Клауса – традиційного різдвяного персонажа західнохристиянської культури. Позаду себе він має "подарунки" – ракети зі символікою НАТО.

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На ролику Санта промовляє своє відоме "йохохо" і нібито вітається до росіян.

"Привіт, росіяни. Ось ваші подарунки", – говорить персонаж англійською.

Раптом у сани Санти влітає ракета, внаслідок чого в небі з'являється різнокольоровий салют.

"Правильно, не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі. З Новим роком", – каже герой ролику, вбраний як Дід Мороз.

Пропагандистське відео-привітання завершується написом російською: "З Новим роком, росіяни!".

Ролик почали поширювати невдовзі після того, як 25 грудня в Казахстані внаслідок ураження російською ракетою впав пасажирський літак. У той час на його борту перебували майже 70 пасажирів.

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Унаслідок аварії літака "Азербайджанські авіаліній", який пролітав над територією РФ, загинуло щонайменше 38 людей.

За даними Міністерства охорони здоров'я Казахстану, пасажири, які вижили після авіатрощі, перебувають у вкрай важкому стані.

Представники авіалінії заявили, що причиною трагедії став "фізичний і технічний зовнішній вплив". Ймовірно йдеться про вибух російської ракети поблизу борту літака – у той час війська РФ розгорнули план "Ковер", намагаючись збити українські безпілотники над Чечнею.