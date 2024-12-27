Російські пропагандисти поширюють "святкове" відео, на якому Санта Клауса збиває ракета ППО
Невдовзі після збиття російською системою ППО пасажирського літака, російські пропагандисти почали поширювати "святкове" відео, на якому ракета в небі над РФ нібито збиває сани Санта Клауса.
Ролик демонструвала низка пропагандистських каналів, повідомляє російське видання Meduza.
На відео можна побачити політ нібито над Росією саней Санта Клауса – традиційного різдвяного персонажа західнохристиянської культури. Позаду себе він має "подарунки" – ракети зі символікою НАТО.
На ролику Санта промовляє своє відоме "йохохо" і нібито вітається до росіян.
"Привіт, росіяни. Ось ваші подарунки", – говорить персонаж англійською.
Раптом у сани Санти влітає ракета, внаслідок чого в небі з'являється різнокольоровий салют.
"Правильно, не потрібно нам нічого іноземного в нашому небі. З Новим роком", – каже герой ролику, вбраний як Дід Мороз.
Пропагандистське відео-привітання завершується написом російською: "З Новим роком, росіяни!".
Ролик почали поширювати невдовзі після того, як 25 грудня в Казахстані внаслідок ураження російською ракетою впав пасажирський літак. У той час на його борту перебували майже 70 пасажирів.
Унаслідок аварії літака "Азербайджанські авіаліній", який пролітав над територією РФ, загинуло щонайменше 38 людей.
За даними Міністерства охорони здоров'я Казахстану, пасажири, які вижили після авіатрощі, перебувають у вкрай важкому стані.
Представники авіалінії заявили, що причиною трагедії став "фізичний і технічний зовнішній вплив". Ймовірно йдеться про вибух російської ракети поблизу борту літака – у той час війська РФ розгорнули план "Ковер", намагаючись збити українські безпілотники над Чечнею.