У програмі "Моторола" і Дугіна: РФ розповідатиме школярам про "подвиги" окупантів в Україні

З 1 вересня у російських школах розповідатимуть про "подвиги" російських окупантів у війні проти України та інших діячів, яких країна-агресор вважає героями.

"Минпросвещения" (Міністерство просвіти РФ) уклало список "героїв" війни, яку РФ називає спеціальною воєнною операцією.

Зокрема, до російського списку "Наши герои" потрапили бойовик Арсен "Моторола" Павлов, якого підірвали у ліфті, та пропагандистка Дарʼя Дугіна, яку підірвали в автівці.

Програму опублікували на порталі "Единое содержание общего образования" (Єдиний зміст загальної освіти), повідомляють росЗМІ.

Список осіб, про яких РФ хоче розповідати школярам, розділений на три частини – "дореволюційний період", "радянський період" і "сучасна Росія". До останнього розділу потрапили, зокрема, Володимир Жога і Ольга Качура – терористи і бойовики з Донецька, які воювали на боці РФ та були ліквідовані у 2022 році.

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"Минпросвещения" рекомендує російським вчителям розповідати учням про пропагандистку Дар'ю Дугіну (доньку ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна), мандрівника-путініста Федора Конюхова, хокеїста Олександра Овечкіна тощо.

Також у методичці є посилання на відеоматеріали про "збереження і зміцнення традиційних російських цінностей".

Ось деякі скріншоти з методички. Перелік російських "діячів", особливо військових, супроводжується викривленою інформацією про історію РФ, а також пропагандою про війну в Україні "Минпросвещения"

Без російської пропаганди у розділі про "дореволюційний період" теж не обійшлося. Росіяни вписали до своїх "героїв" київського князя Володимира Великого (Святославовича), якого назвали "символом християнської Росії".

Серед діячів культури, яких РФ радить вивчати в школі, – письменники Микола Гоголь і Антон Чехов, поети Олександр Пушкін і Федір Тютчев, композитор Петро Чайковський та інші.

До переліку "героїв" радянського періоду "Минпросвещения" внесло радянських маршалів Георгія Жукова і Костянтина Рокосовського, "диверсантку" Зою Космодемʼянську та інших військових діячів Червоної Армії.

Водночас до цього списку росіяни "приписали" видатного українця, конструктора та ракетобудівника Сергія Корольова, завдяки якому було здійснено перший вихід у відкритий космос.

Корольов був одним із засновників практичної космонавтики, першим головним конструктором ракетно-космічних систем у СРСР, але перед цим провів у 6 років у таборах.

У 1938 році радянська влада увʼязнила його у трудовому таборі ГУЛАГ на Колимі, а потім перевела в Москву. Разом з авіаконструктором Туполєвим, який також був жертвою сталінського терору, Корольов працював над створенням реактивних двигунів, і лише у 1944 році його випустили з тюрми достроково.

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Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомляли, що Медведєв запропонував перейменувати російські школи на честь ветеранів "СВО" (російського повномасштабного вторгнення в Україну).

А "УП. Життя" публікувала презентацію, яку росіяни демонструють дітям для виправдання війни.