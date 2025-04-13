"Став останньою краплею": вчені назвали ще один неочевидний фактор розпаду Римської імперії

Що стало основною причиною розпаду могутньої Римської імперії: економічна, соціальна стагнації, політичні конфлікти чи виснаження через війни?

Ймовірно, падіння величезної держави відбулося через комплексний вплив цих факторів. Тепер вчені знайшли додаткові докази того, що коротка кліматична криза могла бути вагомим чинником.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Geology, пише Popular Science.

Раніше науковці встановили, що Землі пережила малий льодовиковий період, який тривав кілька сотень років і розпочався приблизно в 540 році нашої ери.

Причиною повсюдного зниження температури в Європі вважають потужні виверження вулканів. Тоді величезна кількість попелу та сміття з них потрапила в атмосферу і знизила глобальну температуру та зменшила надходження сонячного світла.

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Цей період збігся в часі із занепадом Римської імперії. Однак деякі дослідники вважають, що малий льодовиковий період теж повпливав на цей розпад.

Тепер команда вчених з Університету Квінз (Канада), Університету Саутгемптона (Велика Британія) та Китайської академії наук у Пекіні знайшли нові докази на підтвердження цієї ідеї.

Дослідники знайшли унікальні породи в Ісландії, які мають невеликі кристали мінералу циркону.

"Циркони – це капсули часу, які зберігають життєво важливу інформацію, включно з тим, коли вони кристалізувалися, а також їхні композиційні характеристики.

Поєднання віку та хімічного складу дозволяє нам знімати відбитки пальців на відкритих ділянках земної поверхні, подібно до того, як це роблять у криміналістиці", – пояснив провідний автор дослідження, доцент Королівського університету Крістофер Спенсер.

Команда вчених подрібнила гірські породи і виділила з них циркон. Завдяки цьому науковці визначили, що каміння охоплює три мільярди років геологічної історії й походить із Гренландії.

"Той факт, що скелі походять майже з усіх геологічних регіонів Гренландії, свідчить про їхнє льодовикове походження.

У міру того, як льодовики рухаються, вони руйнують ландшафт, розбиваючи скелі з різних ділянок і несучи їх за собою, створюючи хаотичну та різноманітну суміш, частина з якої застряє всередині льоду", – додав співавтор дослідження Том Гернон.

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Дослідники вважають, що багатий на циркон лід міг утворитися та опинитися за сотні кілометрів лише через пізньоантичний малий льодовиковий період. Автори роботи кажуть, що цей час узгоджується з відомим періодом сплаву льоду, коли плити відколювалися від льодовиків, дрейфували океаном, опиняючись на чужих берегах.

Команда вчених не може показати прямий зв'язок між мінералами циркону та розпадом Римської імперії, але докази тривалої міграції шматків льоду підкреслюють, яким суворим було довкілля періоду VI століття.

Через це вони припускають, що вплив холодної епохи на посіви, громадянські заворушення на цьому фоні та масові міграції могли послабити і без того хиткий стан Риму.

"Коли справа доходить до падіння Римської імперії, ця зміна клімату, можливо, стала останньою краплею", – сказав Гернон.

Раніше вчені виявили, що масове забруднення свинцем за часів Римської імперії могло погіршити когнітивні здібності населення тогочасної Європи.