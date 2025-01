Свинцеве забруднення в Римській імперії зумовило зниження IQ населення усієї Європи – вчені

Римська імперія, яка подарувала світу дороги, акведуки та розвинену систему громадського порядку, мала й темний бік своєї величі.

Вчені виявили, що масове забруднення свинцем, спричинене видобутком металів, могло вплинути на когнітивні здібності населення Європи майже два тисячоліття тому. Ця "плата за прогрес" не лише позначилася на інтелектуальному рівні давніх римлян, але й могла залишити відбиток на нащадках імперії.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише The Guardian.

Дослідники виявили, що стрімкий розвиток видобутку металів і переробки руд у часи розквіту Римської імперії призвів до значного зростання забруднення повітря свинцем. Це могло спричинити зниження IQ середньостатистичної дитини на 2-3 бали.

РЕКЛАМА:

"Разюче, що ми змогли відтворити для аналізу рівень атмосферного забруднення над Європою майже 2000 років тому та виміряти його вплив на здоров’я давніх римлян. Наші висновки свідчать, що промислові викиди завдавали шкоди здоров’ю людей протягом двох тисячоліть, і це вражає", – каже доктор Джозеф МакКоннелл з Інституту досліджень пустель у Неваді.

Римські лікарі знали про токсичність свинцю, однак давні римляни все одно широко використовували цей метал для виготовлення водопровідних труб, посуду, косметики, ліків і навіть іграшок. Особливою популярністю користувалися свинцеві сиропи, якими підсолоджували вино.

Забруднення харчів і напоїв свинцем переважно впливало на заможні верстви, але все населення вдихало свинець, що потрапляв у повітря під час роботи імперських шахт і плавильних заводів.

Аби оцінити рівень свинцю в атмосфері за часів Римської імперії, команда вчених дослідила льодові керни, видобуті в Арктиці. Ці керни показали різке зростання концентрації свинцю близько 15 року до н.е., яке зберігалося до 180 року н.е., часу завершення Pax Romana – періоду відносного миру та процвітання.

За оцінками дослідників, Римська імперія викинула в атмосферу понад пів мільйона тонн свинцю. У той час рівень свинцю в крові дітей міг зрости на 2,4 мікрограма на децилітр, що могло зумовити зниження їхнього IQ у середньому на 2,5-3 бали.

На піку Римської імперії її населення сягало близько 80 мільйонів осіб, тобто свинцеве забруднення могло впливати на чверть населення світу. Деякі науковці навіть припускають, що свинцеве отруєння могло сприяти занепаду імперії.

"Зниження IQ на 2,5-3 бали може здатися незначним, але коли це стосується всієї популяції протягом 180 років, наслідки можуть бути величезними. Я залишаю історикам і археологам оцінку того, чи могло це змінити хід історії", – зазначає МакКоннелл.

Хоча рівень свинцю в атмосфері знизився після падіння Римської імперії, він знову зріс у середньовіччі та різко підскочив у XX столітті через промислову революцію. Лише заборона використання свинцевого пального у 1970-х роках значно знизила рівень цього токсичного металу в крові дітей.

Раніше ми розповідали, що у США науковці протестували дітей на наявність свинцю у крові і виявили токсичний метал у половини з них.