Рятувальниця з Рівненщини перемогла на світовому чемпіонаті для пожежників

Рятувальниця Марія Лебединська з Рівненщини здобула золото на чемпіонаті світу для пожежників World Firefighter Challenge Championship 2024 року, що відбувся в місті Нешвіллі (штат Теннессі, США).

Марія стала переможницею у кількох номінаціях, підтвердивши статус однієї з найсильніших жінок-рятувальниць у світі, розповідають у ДСНС.

"Історія успіху Марії Лебединської надихає. Ще зовсім недавно вона була звичайною рятувальницею, яка виконувала свої щоденні обов’язки. Але завдяки своїй пристрасті до спорту та незламному духу, вона вирішила спробувати себе у новому амплуа", – пишуть про чемпіонку колеги.

Жінка почала займатися пожежним спортом лише кілька років тому, але вже досягла вершин.

Разом зі Світланою Марусенко та Оксаною Чехместренко жінка встановила світовий рекорд серед пожежниць.

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Загалом українка здобула:

1 місце в тандемі з Джоді Реймі (Нова Зеландія) у жіночій категорії до 40 років;

1 місце у складі національної збірної міксованої естафетної команди;

1 місце у складі міжнародної збірної естафетної команди "Powerand Hot";

1 місце у складі національної жіночої естафетної команди;

1 місце в загальному командному заліку серед жінок у жіночій категорії до 40 років.

ДСНС Рівненщини

"На Чемпіонаті світу Марія продемонструвала не лише силу та витривалість, а й неймовірну техніку та швидкість. Історія Марії доводить, що жінки можуть досягти успіху в будь-якій сфері", – додають у ДСНС.

Нагадаємо, раніше полтавський бігун-рятувальник Андрій Гречаний встановив національний рекорд і присвятив його загиблому другу.