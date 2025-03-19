У Вінниці у ветерана з підозрою на інфаркт вимагали купити ліки на 80 тисяч гривень: у МОЗ відреагували

У Вінниці ветеран потрапив до місцевого кардіоцентру з підозрою на інфаркт. Його рідні заявили про вимагання коштів на його лікування. У медзакладі розпочали перевірку за участі спеціальної комісії Міністерства охорони здоров'я та поліції.

Про інцидент у соцмережі розповів учасник АТО, директор Департаменту ветеранської політики Вінницької обласної державної адміністрації Андрій Грачов.

Він поділився, що до нього через вимагання лікарів звернулася дружина побратима. Жінка розповіла, що чоловіка працівники "швидкої" забрали у Вінницький кардіоцентр із підозрою на інфаркт.

Там лікарі виявили, що ветеран потребує оперативного втручання, тому дружині ветерана з інвалідністю дали перелік інструментів та ліків, потрібних для процедури. Загальна сума товарів зі списку склала 80 тисяч гривень.

"Дружині мого побратима вручили списки того, що треба купити, чітко вказавши на локацію аптеки. Після оплати частини ліків, їх на руки не дали, а вручили чек, якій необхідно віднести до відділення. Чек необхідно показати лікарю і він/вона видасть їх", – розповів посадовець ОДА.

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У переліку, крім ліків, була контрастна речовина, пелюшки, електроди, стерильні халати, операційне покриття та катетери.

Фото: Андрій Грачов Фото: Андрій Грачов

Через це Андрій Грачов вирішив навідатися до медичного закладу, де поспілкувався з завідувачем ренгтен-операційним блоком, лікарем-анестезіологом Ігорем Скляровим. Відео розмови з працівником кардіоцентру чоловік опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

На ньому чути, як Андрій Грачов запитує лікаря, чи дійсно в лікарні немає стерильних халатів.

"Немає, ще не прийшли, торги [тривають] просто. Воно буде, я в цьому впевнений на 100%", – відповідає чоловік, який представився Ігорем Скляровим.

За словами Андрія Грачова, у ході розмови директор центру назвав вимагання придбання ліків та інструментів для операції "прикрою випадковістю" і пообіцяв виправити ситуацію. Зрештою ветерану провели операцію, але замість подвійного шунтування (створення обходу кровотоку від аорти до коронарної артерії) пацієнту провели одинарне.

"А за другий [шунт] треба платити, тож операцію зупиняють і дають сім днів часу на пошуки коштів.

Усі обіцянки, які мені давала місцева влада та керівник центру обнулені. Повна безкарність та нахабність", – написав Андрій Грачов.

Як відреагували на скарги ветерана?

Після розголосу ситуації в МОЗ заявили про створення спеціальної комісії, яка спільно з Національною службою здоров'я України та правоохоронцями проведе перевірку у Вінницькому кардіологічному центрі.

"Якщо інформація, викладена в дописі, підтвердиться, МОЗ звернеться до власника медзакладу – Вінницької міської ради – із вимогою прийняти відповідні кадрові рішення щодо його керівництва, а відповіді матеріали будуть передані правоохоронцям", – заявили у відомстві

Там наголосили, що медичні заклади, які мають укладений договір із НСЗУ, у межах програм медичних гарантій мають безоплатно надавати пацієнтам ліки та допомогу.

"Вимагати від пацієнтів самостійно купувати медикаменти чи оплачувати медичні втручання, які мають надаватися безоплатно, – незаконно і неприпустимо.

Якщо у вас вимагають кошти, телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 16-77 або Міністерства охорони здоров’я: 0 800 505 201", – написати в МОЗ.

Нагадаємо, в Ужгороді місцевий перевізник відмовив у пільговому проїзді військовослужбовцю, який проходить лікування після поранення. Згодом в Укртрансбезпеці повідомили, що підприємця позбавили ліцензії.