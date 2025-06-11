Виманюють гроші у пенсіонерів та змушують їх чинити диверсії: в Україні з’явилася нова шахрайська схема

В Україні з’явилася нова шахрайська схема, спрямована на людей старшого віку. Зловмисники представляються співробітниками силових структур, виманюють гроші та вимагають чинити диверсії.

За цим стоять спецслужби ворога, повідомили у поліції Києва.

За словами правоохоронців, нова схема останніми місяцями поширилася у столиці та інших містах країни.

Зловмисники телефонують людям літнього віку (переважно у застосунку Viber), представляються співробітниками українських силових структур та дають незаконні вказівки.

Один зі способів обману – надсилання у месенджерах фальшивих повісток із вимогою з’явитися на допит до "поліції" або "СБУ". Цю вимогу шахраї обґрунтовують нібито відкритим кримінальним провадженням.

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Найбільш поширеною зачіпкою є купівля літніми людьми ліків або біодобавок з нав’язливих рекламних оголошень. У розмові з жертвою шахраї переконують її, що придбані препарати нібито вироблені у Росії та заборонені на території України. Тому таким чином покупець "співпрацює із ворогом".

Потім аферисти пропонують "допомогти" із розв’язанням проблеми. В обмін на це вони вимагають у пенсіонерів переказати велику суму грошей на неідентифіковану банківську картку або передати готівку особисто в руки "агенту". Аферисти обіцяють повернути кошти після їхньої "декларації" та "перевірки".

Коли жертва усвідомлює, що віддала незнайомцям свої збереження, шахраї продовжують вводити її в оману та шантажувати.

За допомогою методів психологічного тиску та маніпуляцій зловмисники запевняють, що повернуть гроші, якщо людина чинитиме диверсії на території України, зокрема незаконно стежитиме за іншими.

Нагадаємо, шахраї створили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у родин полонених та зниклих безвісти. Вони обіцяють допомогти з обміном і надати фальшиві витяги "з баз даних" офіційних органів.