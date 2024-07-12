"Укрзалізниця" впроваджує жіночі купе на нових маршрутах: перелік

Квитки на більше маршрутів з жіночими купе будуть в продажу з 13 серпня

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів, у яких будуть жіночі купе. З 1 серпня перевізник додасть ще чотири напрямки.

Як зазначили в УЗ, вже з 13 липня квитки в жіночі купе можна буде придбати на такі рейси:

№1/2 Харків – Івано-Франківськ;

№5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№95/96 Київ – Рахів.

"Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%.

Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12.

На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Пасажирки зможуть купити квиток у жіночому купе для себе чи своєї дитини віком до шести років за тією ж ціною, що й аналогічні місця у звичайних вагонах конкретного рейсу.

Раніше "Укрзалізниця" запустила жіночі купе у восьми поїздах, які курсують за напрямками:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

⁠№26/236 Одеса – Ясіня;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

⁠№29/30 Київ – Ужгород;

⁠№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Раніше в "Укрзалізниці" ініцюювали зміну правил щодо перевезення тварин у пасажирських поїздах. Після затвердження у мандрівку українці зможуть брати більших тварин.