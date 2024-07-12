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"Укрзалізниця" впроваджує жіночі купе на нових маршрутах: перелік

Анна Коваленко — 12 липня, 14:10
Укрзалізниця впроваджує жіночі купе на нових маршрутах: перелік
Квитки на більше маршрутів з жіночими купе будуть в продажу з 13 серпня
Kathrin Ziegler/Getty Images

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів, у яких будуть жіночі купе. З 1 серпня перевізник додасть ще чотири напрямки.

Як зазначили в УЗ, вже з 13 липня квитки в жіночі купе можна буде придбати на такі рейси:

  • №1/2 Харків – Івано-Франківськ;
  • №5/6 Запоріжжя – Ясіня;
  • №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;
  • №95/96 Київ – Рахів.

"Укрзалізниця дотримується обіцянки планомірного масштабування проєкту. Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів – 88%.

Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12.

На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", – розповів голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

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Пасажирки зможуть купити квиток у жіночому купе для себе чи своєї дитини віком до шести років за тією ж ціною, що й аналогічні місця у звичайних вагонах конкретного рейсу.

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Раніше "Укрзалізниця" запустила жіночі купе у восьми поїздах, які курсують за напрямками:

  • №15/16 Харків – Ясіня;
  • №17/18 Харків – Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса – Ясіня;
  • №3/4 Запоріжжя – Ужгород;
  • №41/42 Дніпро – Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ – Ужгород;
  • ⁠№81/82 Київ – Ужгород;
  • №75/76 Київ – Кривий Ріг.

Раніше в "Укрзалізниці" ініцюювали зміну правил щодо перевезення тварин у пасажирських поїздах. Після затвердження у мандрівку українці зможуть брати більших тварин.

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