Відтепер без Жуковського: харківський університет відкинув радянську назву

Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" відмовився від імені радянського діяча у своїй назві.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

Раніше університет називався Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Але на підставі наказу Міністерства освіти і науки України та низки законів про декомунізацію Жуковського нарешті відкинули.

"Зміна назви не передбачає змін в організаційно-правовій формі університету, його правовому статусі, структурі, а також у чинних договірних зобов'язаннях перед здобувачами освіти, працівниками, партнерами та державними органами влади.

Всі освітні, наукові, адміністративні процеси та господарська діяльність продовжуються у штатному режимі відповідно до чинного законодавства України", – додали в університеті.

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Надаємо, восени 2024 року у Кривому Розі демонтували пам’ятники Пушкіну та Лермонтову.

Але політику декомунізації, перейменування вулиць і демонтаж памʼятників радянських та російських діячів не завжди сприймають позитивно. Наприклад, мери Одеси та Дніпра виступили проти та зазначили, що такі дії "обнуляють місто".