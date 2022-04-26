Вулицю Ломоносова у Києві пропонують назвати іменем математикині, яка загинула від обстрілів РФ

Київський університет Тараса Шевченка звернувся до Київської державної адміністрації з проханням перейменувати вулицю Михайла Ломоносова на честь молодої української математикині Юлії Здановської.

У віці 22 років вона трагічно загинула 3 березня в Харкові під час ракетного обстрілу міста військами РФ.

На сторінці вишу закликають долучитись до флешмобу #ВулицяЮлії #JuliasStreet на підтримку перейменування вулиці.

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"Університетська спільнота звернулася до КМДА та Київради з ініціативою щодо перейменування вулиці Михайла Ломоносова на честь видатної математикині, волонтерки, викладачки, випускниці Українського фізико-математичного ліцею та механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, яка стала жертвою російської загарбницької війни", – повідомив ректор вишу Володимир Бугров.

Флешмоб на підтримку вулиці Юлії Здановської. Фото: Університет Шевченка

Юлія Здановська родом із Харкова, з 14 років мешкала у Києві саме на вулиці Ломоносова. Там вона готувалася до Європейської математичної олімпіади серед дівчат, на якій у 2017 році здобула перемогу.

Після закінчення університету дівчина вирішила залишитись в Україні та присвятила себе волонтерству і викладанню, ставши вчителькою у селі на Дніпропетровщині.

Після початку вторгнення військ Росії в Україну Юлія твердо вирішила залишитись у Харкові, де допомагала штабу оборони та жителям міста.

Як зазначають в КНУ, вулиця Ломоносова важлива для університету ще й через місцеве студмістечко, в якому мешкають понад 8 тисяч студентів, викладачі та співробітників.

"Сьогодні ім'я Юлії – це символ, який єднає не тільки Харків, Київ чи Дніпропетровщину, а й усю Україну. Символ Божого таланту, світлого розуму, оптимізму, працелюбності, самовідданості... Символ України майбутнього, за яку кожен день бореться наша нація", – зазначає ректор Володимир Бугров.

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Пам'ять про Юлію вже вшановано й світовою спільнотою, її іменем назвали безкоштовний освітній проєкт для талановитих старшокласників з України, організований факультетом математики Массачусетського технологічного інституту (США).

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