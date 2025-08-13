Ще одна категорія українців зможе отримати відстрочку від мобілізації

Кабмін підтримав законопроєкт щодо прав педагогічних працівників і здобувачів освіти в умовах воєнного стану, який дозволить ще деяким освітянам отримати відстрочку від призову.

Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, документ встановлює державні гарантії у сфері освіти та усуває прогалини в законодавстві, які дозволяли ухилятися від мобілізації.

Закон передбачає право на відстрочку від призову для педагогів закладів вищої та позашкільної освіти державної і комунальної форм власності, які:

мають науковий ступінь;

працювали станом на 1 січня 2025 року;

продовжують працювати за основним місцем роботи.

Нагадаємо, 30 травня уряд підтримав постанову, яка надає педагогам відстрочку від мобілізації на 1 рік, якщо вони працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Також у МОН просили дозволити відстрочку деяким педагогам позашкільної освіти.