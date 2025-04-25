МОН пропонує дозволити відстрочку від мобілізації для педагогів позашкілля, але не для всіх

Міністерство освіти і науки ініціює розширення права на відстрочку від мобілізації для педагогів закладів позашкільної освіти.

Утім, йдеться лише про викладачів гуртків за пріоритетними напрямами: науково-технічним, дослідницько-експериментальним, військово-патріотичним та еколого-натуралістичним.

Також зміни стосуються лише педагогів державних або комунальних закладів, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook.

Пропозицію Міністерства освіти і науки вже схвалили на засіданні уряду. Наступний етап – розгляд Верховною Радою.

"Зауважу, що йдеться лише про тих педагогів, які працюють за основним місцем роботи станом на 1 січня 2025 року і продовжують обіймати цю посаду. Це чітке обмеження, щоб запобігти можливим зловживанням", – додав Оксен Лісовий.

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За словами міністра, позашкільна освіта за цими напрямами відіграє важливу роль у формуванні навичок, необхідних для розвитку технологічного, наукового та економічного потенціалу України.

"Позашкільна освіта допомагає розкривати в дітей інтерес до природничих дисциплін та закладає основу для вибору технічних професій у майбутньому", – пояснив Лісовий.

Він підкреслив, що залучення молоді до STEM-освіти, наукової та інженерної діяльності, а також виховання громадянської позиції є стратегічним завданням держави.

А підтримка природничої та технологічної освіти, за словами міністра, – це ключ до економічного розвитку після перемоги.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Кабмін затвердив законопроєкт про внесення змін до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Документ передбачає зміни переліку студентів та освітян, які не підлягають мобілізації.

Зокрема, відстрочку надаватимуть тим, хто на момент вступу до закладу освіти не досяг 25-річного віку,вперше здобуває освітній рівень та навчається на денній або дуальній формі.

У законопроєкті згадують і про педагогів позашкілля, які ведуть "пріоритетні" гуртки.