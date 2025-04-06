З’явився на кріслі колісному: Папа Римський вперше показався на публіці після виписки з лікарні

У Ватикані кажуть, що стан понтифіка покращується

Папа Римський Франциск вперше з'явився на публіці після того, як два тижні тому його виписали з лікарні.

88-річний понтифік виїхав на площу Святого Петра у Ватикані на кріслі колісному, щоб привітати натовп, повідомляє Reuters. Появу Папи завчасно не анонсували у Святому Престолі.

Франциск з'явився перед публікою наприкінці святкової меси з нагоди ювілейного року католицької церкви. Папа наблизився до головного вівтаря для служби і помахав натовпу на площі. При цьому він мав на собі трубку, яка постачає кисень до організму.

"Щасливої всім неділі. Щиро дякую", – коротко промовив глава католицької церкви.

За останньою інформацією з Ватикану, Франциск перебуває у своїй резиденції в Каса-Санта-Марта, де його стан продовжує покращуватися. Лікарі відзначили, що він має незначні покращення дихання та рухливості.

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Понтифік досі продовжує лікування та фізичну терапію, однак потребує менше додаткового кисню.

Наразі невідомо, чи візьме Франциск участь у літургіях під час Страсного тижня.

Нагадаємо, Папа Римський залишався поза полем зору громадськості з 23 березня, коли його виписали з лікарні після понад місяця лікування.

Понтифіка з бронхітом госпіталізували 14 лютого 2025 року. Незадовго після цього стан Франциска погіршився, а захворювання перейшло у двобічну пневмонію.

За період госпіталізації він мав ознаки "легкої" ниркової недостатності та пережив одиничний епізод небезпечного спазму бронхіальних м'язів, через що Папу перевели на штучну вентиляцію легень.

Зрештою стан глави католицької церкви покращився, і його виписали з лікарні.