Про що свистять дельфіни? Вчені з’ясували значення двох звуків

Науковцям вдалося з’ясувати, що означають два типи свистів, які видають ссавці родини дельфінових.

Вони виявили сигнал-тривогу та звук, який інформує про зіткнення з чимось несподіваним.

За відкриття вчені отримали премію в розмірі 100 тисяч доларів, інформує The Guardian із посиланням на наукову працю, яку ще не опублікували в рецензованих журналах.

Команда вчених з Океанографічного інституту Вудс-Гоул (США) уже понад чотири десятиліття вивчає морських афалін із родини дельфінових.

Аби дізнатися більше про спілкування між тваринами, дослідники використали гідрофони (мікрофони, які працюють під водою) та цифрові акустичні мітки (прилади, що дозволяють визначати розташування або відстежувати об’єкт у воді).

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Пристрої записували звуки афалін, зокрема свисти, які не є унікальними для кожної особини. Такі звуки складають 50% комунікації тварин, але досі погано вивчені.

У своїй робочі вчені визначили понад 20 різних типів свисту, серед яких виділили два, що використовували щонайменше 25 особин. Науковці відтворювали ці звуки і слідкували за реакцією афалін. Вплив звуків на ссавців вивчали у звичайному середовищі їхнього проживання за допомогою дронів.

Автори роботи виявили, що один сигнал може інформувати про тривогу, адже викликав реакцію уникнення в ссавців. Інший, ймовірно, свідчить про те, що дельфін зіткнувся з чимось несподіваним – у відповідь на нього тварини демонстрували різні реакцій.

За своє відкриття і внесок у дослідження комунікації тварин дослідники отримали премію Коллера-Дуллітла та винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

"Найбільше нас вразив довгостроковий, величезний набір даних. Ми впевнені, що це призведе до багатьох нових та цікавих результатів", – оцінив висновки вчених голова журі премії Йоссі Йовел.

За його словами, судді сподіваються, що використання штучного інтелекту допоможе досягти ще більш виняткових результатів у розумінні тварин.

Один із членів журі Джонатан Берч із Лондонської школи економіки пояснив, що брак даних є головною перепоною для розуміння того, як спілкуються тварини.

"Уявіть трильйон слів, які необхідні, аби навчити велику мовну модель, як-от ChatGPT. У нас немає нічого подібного для тварин.

Ось чому нам потрібні подібні програми, які за 40 років створили надзвичайну бібліотеку свистів дельфінів", – додав Джонатан Берч.

Нагадаємо, фонд британського приватного підприємця та філантропа Джеремі Коллера та Тель-Авівського університету пропонує щорічну грошову підтримку вченим, які вивчають комунікацію тварин.

Гран-прі можуть отримати науковці, яким вдасться встановити двосторонню комунікацію з тваринами.

Цьогоріч за премію боролися близько 20 команд вчених, серед них до фіналу пройшли лише чотири. Оскірю дослідників свисту дельфінів, найкращими стали науковці, які вивчали комунікацію солов’їв, каракатиць та ігрунок (рід мавп).

Раніше вчені встановили, що емпатійні люди можуть краще розуміти звуки тварин і визначати, коли істота перебуває у стресі, схвильована або виражає позитивні емоції.