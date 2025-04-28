Як захистити свої права, якщо у вас шумні сусіди: пояснює омбудсмен

Вночі та у вихідні дні заборонено гучно слухати музику, кричати або проводити шумні роботи

Слухати музику, кричати або проводити ремонтні роботи вночі чи на вихідних – все це порушення режиму тиші.

Українське законодавство пропонує декілька способів, як можна вплинути на ситуацію, розповів Омбудсмен України Дмитро Лубінець.

Загалом в Україні діють встановлені державні санітарні норми, що регламентують допустимі рівні шуму. Вдень (із 8:00 до 22:00) допустимий рівень шуму становить 40 децибелів, а максимально допустимий – 55 децибелів.

Вночі (із 22:00 до 8:00) допустимий рівень шуму сягає 30 децибелів, а максимально допустимий – 45.

Простіше кажучи, вночі забороняється голосно співати, кричати, вмикати звуковідтворювальну апаратуру, проводити шумні ремонтні роботи. Ці ж обмеження діють цілодобово у вихідні та святкові дні.

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Водночас вони не поширюються на ряд екстрених ситуацій, наприклад, під час аварійних робіт, екстреної допомоги тощо.

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Що робити, якщо вам постійно заважають шумні сусіди?

Омбудсмен радить:

по-перше, безпосередньо звернутись до порушника. Здебільшого конструктивний діалог допомагає усунути проблему;

якщо ж це не допомогло, потрібно викликати поліцію. Відповідно до статті 182 КУпАП, порушення норм тиші передбачає штраф;

звернутись до органів місцевого самоврядування, адже дотримання режиму тиші є у сфері їхнього відання. Також можна звернутись і до державних адміністрацій;

Для того, аби виміряти рівень шуму, можна звернутись до обласних центрів контролю та профілактики хвороб, які надають цю послугу за гроші. Маючи офіційний висновок, можна звернутись до суду із позовом і притягнути порушника до відповідальності.

Окрім цього, є ще одна опція – звернутись до Уповноваженого з прав людини, зауважив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми ділились порадами експертів, як говорити з сусідами у таких випадках та як уникнути конфлікту.