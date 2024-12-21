Що таке "гниття мозку" і як його уникнути

Багато хто з нас відчуває, що не може відірватися від екрану, коли скролить стрічку соцмереж чи переглядає сайти з новинами. Але вчені застерігають, що надмірне використання споживання контенту в інтернеті погіршує настрій і когнітивне здоров’я.

Цю проблему вони назвали "розпадом мозку" (brain rot). Цей термін Оксфордський словник назвав словом року 2024, адже у 2023-2024 роках його використання зросло на 230%.

Чому виникає таке явище, як воно впливає на здоров’я та що робити, аби запобігти його шкідливим наслідкам – пояснили в Everyday Health.

Що таке "гниття мозку"?

Brain rot (буквально – "гниття мозку") – це передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, що є результатом надмірного споживання контенту, який вважається тривіальним або нескладним.

Цей термін описує негативний вплив на мозок, спричинений споживанням бездумного контенту в Інтернеті, як-от скролінгу соцмереж чи новинних стрічок.

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Як він впливає на мозок?

Коли ми проводимо більшість часу за екраном, то втрачаємо можливість зайнятися фізичними вправами, поспілкуватися з друзями чи поспати.

"Розпад мозку" знижує здатність до концентрації, ефективність роботи мозку та може призвести до стресу й емоційних проблем.

Симптоми "розпаду мозку":

труднощі з концентрацією;

постійне відволікання;

проблеми з пам'яттю, особливо щодо недавніх подій;

зміни в настрої.

Хто в зоні ризику?

Найбільше від "розпаду мозку" страждають діти та підлітки, адже їхній мозок ще розвивається. Якщо вони занадто багато часу проводять за екранами, це може вплинути на їхню здатність концентруватися та контролювати емоції, що своєю чергою може позначитися на їхньому здоров'ї в майбутньому.

Що можна зробити, щоб запобігти цьому?

Хоча "розпад мозку" не є офіційним медичним діагнозом, існують способи зменшити його негативний вплив. Наприклад, варто робити перерви від використання гаджетів, встановлювати обмеження на періоди, проведені в Інтернеті, та використовувати додатки, які допомагають контролювати екранний час.

Найкраще, що можна зробити – це змінити свій спосіб життя:

займатися спортом;

медитувати;

читати книги;

вивчати нове;

більше часу проводити на свіжому повітрі.

Якщо ваша робота вимагає багато часу за екраном, спробуйте знаходити альтернативи:

замість онлайн-дзвінків проводьте зустрічі офлайн;

споживайте інформацію не лише в інтернеті, а й з друкованих джерел;

зосереджуйтесь на одній справі і намагайтеся не відволікатися на інші.

Нагадаємо, американський словник Merriam-Webster оголосив слово 2024 року: воно відображає суспільні зміни.