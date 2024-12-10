Американський словник Merriam-Webster оголосив слово 2024 року: воно відображає суспільні зміни

Polarization – слово 2024 року за версією американського словника Merriam-Webster.

Упродовж року його шукали багато разів і чимало використовували у медіа.

Про це йдеться на сайті словника.

З англійської це слово перекладається як "поділ на дві різко протилежні відмінності". Проте його вживали у значенні "прагнення американців краще зрозуміти складний стан справ у країні та в усьому світі".

Іменник "поляризація" та дієслово "поляризувати" з'явилися на початку 1800-х років, коли вперше описали світлові хвилі. Згодом вони набули більш широкого значення в політиці та культурі.

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Також серед номінантів були:

totality – цілісність, повнота, тотальність;

– цілісність, повнота, тотальність; demure – його вживали у значенні "скромний";

– його вживали у значенні "скромний"; fortnight – це слово британського походження стало популярним завдяки пісні Тейлор Свіфт "Fortnight", воно означає період тривалістю 2 тижні;

– це слово британського походження стало популярним завдяки пісні Тейлор Свіфт "Fortnight", воно означає період тривалістю 2 тижні; pander – означає "потурати або робити те, що вимагають інші, навіть якщо це неправильно" – його використання зросло у жовтні, коли обидва кандидати на президентських виборах США використовували його для висміювання опонента.

Нагадаємо, минулого року словник Merriam-Webster відзначив слово authentic, тобто "автентичний". Воно описує прагнення до справжності. Слово набуло популярності через розмови про штучний інтелект, пошук себе та власної ідентичності.

Раніше ми також писали, що Оксфордський словник уже обрав слово року – ним стало словосполучення brain rot, що буквально перекладається як "гниття мозку".