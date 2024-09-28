Кадровий резерв учителів: як працюватиме і чи платитимуть педагогам зарплату

До кадрового резерву вчителів можуть потрапити всі педагоги, які мають бажання працювати на деокупованих територіях. Його створять для того, аби "підтримати вчителів" на час відсутності в них постійної зайнятості.

Про це розповів заступник міністра освіти України Андрій Сташків в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

За його словами, до кадрового резерву також ввійдуть педагоги, зокрема директори шкіл, які раніше втратили попереднє місце роботи. Протягом цього строку для вчителів проводитимуть навчання.

"Поки вчителі перебуватимуть у кадровому резерві, для них буде проводитися навчання.

Ми плануємо запустити курси, щоб вони зберігали свою педагогічну майстерність і могли працювати, зокрема, на деокупованих територіях, коли нам доведеться модифікувати програми для роботи з тими учнями, які досі там залишаються", – додає Андрій Сташків.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Нудні підручники та велике навантаження: батьки назвали 9 найбільших проблем у школах

На час перебування у складі резерву за вчителями зберігатимуть заробітну плату, а також місце роботи в школі на випадок, якщо вона відновить свою роботу.

Наразі документ, яким затверджують порядок та формулу розрахунку виплат, не ухвалений. Тому достеменно не відомо, як проводитимуть їхній розрахунок.

"Зараз пропозиція, яку ми заклали в проєкт змін, передбачає збереження середнього заробітку вчителя. Який варіант буде остаточним, поговоримо вже тоді, коли його ухвалять", – говорить заступник міністра.

За словами Андрія Сташківа, міністерство освіти та науки України вже розробило кадровий резерв, однак він не працює повноцінно. Це пояснюють тим, що його створювали з розрахунком на деокуповані території станом на 2023 рік.

У відомстві планують внести зміни до кадрового резерву, зважаючи на наявну ситуацію. Їх мають погодити в Міністерстві фінансів.

Нагадаємо, щоб потрапити до кадрового резерву, вчитель має заповнити заяву, засвідчити її електронним підписом та завантажити документ про освіту. Її мають розглянути протягом п’яти робочих днів і ухвалити відповідне рішення.

Із резерву вчителі можуть перейти або в іншу школу, яка може запропонувати робоче місце, або мати гарантію щодо працевлаштування на деокупованій території.