Заупокійне богослужіння: у ПЦУ пояснили, що таке панахида, як і коли її звершують

У ПЦУ пояснили, що треба нести до церкви на панахиду

Панахида – це особлива молитва за спокій душ померлих. Її відправляють для того, щоб просити у Бога прощення гріхів для тих, хто вже завершив свій земний шлях.

Саме слово "панахида" походить із грецької мови та дослівно перекладається як "всеношний спів", пояснюють у Православній Церкві України.

"Ми вимолюємо у Бога прощення гріхів для покійних, тому що вони самі вже не можуть цього зробити. Таким чином ми виявляємо до них любов. По суті, панахида – це наша жертва за померлу людину, яка вже не може брати участі у богослужінні й жертвувати за себе", – тлумачать у ПЦУ.

Коли відбувається панахида

Панахида звершуються священнослужителями як до поховання померлого християнина, так і після – зазвичай, на 3-й, 9-й та 40-й дні після смерті. Також їх проводять у день народження, іменини та роковини смерті людини.

Загальноцерковне вшанування померлих також відбувається у батьківські поминальні суботи. Їх упродовж року є кілька:

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Троїцька;

М՚ясопусна;

поминальні суботи Великого посту;

Радониця;

Димитрівська.

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Напередодні цих субот (ввечері п’ятниць) у храмах звершується особлива заупокійна служба – Парастас, або Велика панахида.

Панахиди у храмах не проводять протягом 12 днів від Різдва Христового до Богоявлення, в перший тиждень Чотиридесятниці, у Страсний і Світлий тижні, а також у великі свята.

Де відправляють панахиду

Панахиду можна відслужити в храмі, на кладовищі чи навіть у домі. Головне – звернутися до священнослужителя й узгодити час. На панахиді можна молитися за одного чи багатьох померлих християн.

Також існує литія (дослівно перекладається як "посилене моління") – коротша за панахиду молитва, яку священник може звершувати в будь-якому місці на прохання родичів померлого.

Що треба нести до церкви на панахиду

Церква не має конкретних вимог щодо того, що варто приносити на панахиду.

Традиційно люди беруть зі собою як добровільні пожертви певні продукти – хліб, воду, крупу, борошно, вино, олію тощо. Їх кладуть на панахидний стіл. Згодом їх використовують для потреб храму, священнослужителів і нужденних.

"За канонічними правилами мʼясо та вироби з нього не приносять на пожертву до храму, бо час старозавітніх кривавих жертвоприношень завершився.

Відсутність можливості купити певні продукти або пожертвувати щось не є перешкодою для звершення панахиди, та й будь-якого іншого богослужіння", – наголошують у ПЦУ.