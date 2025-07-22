Гнів на зрадників, владу і росіян: які настрої панували серед українців минулого тижня

Упродовж минулого тижня – з 12 до 18 липня – серед користувачів українських соціальних мереж переважали гнівні настрої.

Гнів був присутній у 36,3% постів на тему війни. Українці злилися на зрадників, владу, слабку світову підтримку, а також росіян, які здійснили велику атаку по Заходу України. Водночас гнів на Трампа знизився.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA – її фахівці з’ясовували, які емоції переважали в українському інформаційному просторі.

Які ще настрої були серед українців?

Тривога

Її відстежили у 16,3% дописів. Основними причинами стали атаки "Шахедів" і ворожий наступ на Сході та Сумщині.

Сум

Він переважав у 14,5% публікацій. Здебільшого сум переважав у некрологах, повідомленнях про загибель цивільних. Також суму додавали історії реакції тварин на велику атаку на Захід України.

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Гордість

Цю емоцію зафіксували у 10,6% постів. Особливо помітною вона була в реакції на повідомлення про гідну відсіч окупантам та історію молодої пари, яка разом підписала "Контракт 18-24".

Радість

Її простежили у 10,4% дописів. Причинами для цього стали удари по тилах ворога (Бєлгород, колапс в аеропортах Москви та Санкт-Петербурга), світова підтримка (НАТО розмістить додаткові Patriot в Україні, а Індія готова відмовитись від російської нафти).

Надія

Надія помітна у 5,7% постів. Основним її джерелом є обережні сигнали щодо військової допомоги від Трампа.

Вдячність

В основному помітна у дописах про відсіч, оборону та підтримку волонтерам. Загалом у 2,5% публікацій.

Втома

Ця емоція зростає в дні великих атак по українських містах – особливо під ранок, коли люди збираються на роботу. Є втомлені вірші, емоційна втома і дратування, що всі кругом ниють про втому, і це втомлює. Загалом 1,9% постів.

Сміх

Ця емоція була найменш вираженою. Її відмітили у 1,6% дописів.

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Як проводили дослідження?

Організація CAT-UA щодня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажує повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, TikTok, Instagram, X, Telegram, YouTube, VKontakte, Odnoklassniki (останні дві заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів, що складає приблизно 0,25% від їх загальної кількості. Похибка вибірки складає не більше 3%.

Дані обробляють вручну: виокремлюють користувачів з проукраїнською позицією (у середньому 85% від загальної кількості) і визначають висловлені ними емоції на основі протоколів кодування. Моніторинг охоплює й користувачів з окупованих територій, де росіяни створюють власний контент.