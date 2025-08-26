ЗМІ: YouTube-канал російського мультфільму "Маша та Ведмідь" – найпопулярніший серед дітей в Україні

У десятці найпопулярніших серед українців дитячих каналів на YouTube переважна більшість містить відео російською мовою.

Перелік очолює канал із мультфільмом "Маша та Ведмідь", що хоч і перекладений на українську, але, ймовірно, саме росіяни отримують від нього прибутки.

Про це інформує видання "Детектор. Медіа". Журналісти проаналізували популярні серед українців дитячі канали, країною реєстрації яких є Україна.

Дані свідчать, що серед десятки лідерів переважна більшість мають відео російською.

Найбільше переглядів і підписників має канал "Маша та Ведмідь". На ньому публікують мультфільми, виготовлені російською студією "Анімаккорд". Хоча серії і перекладені на українську, в описі каналу вказаний офіційний російський сайт із доменом .ru та сторінка у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте".

Журналісти стверджують, що раніше (навіть після 2014 року) мультсеріал транслювали на українських телеканалах "Інтер" та "1+1". А у 2017 році комісія Держкіно розглядала вимогу заборонити мультфільм через нібито наявність наративів російської пропаганди.

Зокрема, в одній із серій головна героїня з’явилася у капелюсі НКВС – одного з органів СРСР, працівники якого зокрема займалися придушенням антирадянських визвольних рухів.

Автори аналізу припускають, що завдяки реєстрації каналу в Україні російська компанія може обходити призупинення монетизації на YouTube для користувачів із Росії, щоб продовжувати заробляти на українцях.

Крім того, на платформі існує низка інших мовних версій "Маші та Ведмедя", зокрема англійською, французькою та іспанською.

"Якщо дуже грубо порахувати й ураховувати те, що діти мультфільми дивляться довго, що дає глибину перегляду, то середній RPM (ціна за тисячу комерційних переглядів – ред.) "Маші та Ведмедя" може бути три долари.

Так, лише за 2025 рік росіяни, ймовірно, заробили на українських глядачах 2,4 мільйона доларів. Ось і донати на російську армію. А цей канал існує понад 11 років", – стверджує Ольга Тищук-Вольська, керівниця агентства Tyshchuk Digital HUB, що займається розвитком брендів у YouTube.

Друге місце в рейтингу посів канал львівських авторів та співаків "З любов’ю до дітей", який у 2025 році забрав 614 мільйонів переглядів. На ньому публікують дитячі пісні та руханки для найменших дітей.

Також у переліку можна знайти контент для підлітків, який створюють переважно російською мовою, додає Тищук-Вольська. У першій десятці – канали Fast Sergey та Amelka Karamelka.

Крім того, значну популярність мають канали "Леді Баг та Суперкіт", "Бробакс" та "Плюс плюс", які публікують дитячі мультсеріали.

Журналісти зауважують, російське походження каналів, попри позиціювання "в Україні", визначити непросто. Все через те, що лише YouTube може надати документи про те, хто є їхнім кінцевим бенефіціаром.

Однак деякі канали можуть мати в описі посилання на російській сайти та соцмережі, як-от у випадку з "Машею та Ведмедем".

Раніше ми ділилися каналами про науку для дітей та дорослих.