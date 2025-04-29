"Дівчинка з очима, повними життя": на Дніпропетровщині через влучання БПЛА загинула 12-річна школярка
На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки у ніч проти 29 квітня загинула 12-річна дівчинка. Ударний БПЛА влучив у будинок її родини. 6-річна сестра та батьки дівчинки отримали травми.
Трагедія сталася у Губиниській громаді. Загибла – учениця місцевого ліцею Маргарита Тітаренко.
Як розповіла "Суспільному Дніпро" бабуся дівчинки Марія, внаслідок влучання БПЛА на її онучку впав стовп. У цей час Маргарита спала у кімнаті на першому поверсі.
Коли рятувальники дістали її з-під завалів, вона була ще живою.
"Це просто не передати. Перед ким та дитина завинила? Що тут можна було бити, як тут мирні жителі жили. Я в неділю приходила, вона мовчала, неначе відчувала.
Ріточка була внизу. Якби не стовп, може ще дитина і врятувалася би", – каже жінка.
За словами Марії, батьки Маргарити та її молодша сестра спали на другому поверсі. Через отримані травми їх доправили до лікарні на обстеження.
Жінка розповіла, що Маргарита займалася співом і танцями та гарно навчалася.
"Вона і співала дуже красиво, і танцювала… В неї мама вчителькою працює, то й розвивала взагалі не за віком. Вона і в математиці дуже грамотна була. Взагалі, у всьому", – згадує Марія.
На місце трагедії прийшли допомагати сусіди та однокласниці загиблої.
"Вона була дуже добра, привітна, усім допомагала. Переважно її хвалили, вона добре вчилася. З предметів любила математику, українську мову. Вона всі предмети любила", – сказала однокласниця Маргарити Катерина.
Подруга загиблої Кіра розповіла, що востаннє бачила її у школі за день до загибелі.
"Мені не віриться, що це сталося... Тільки вчора в школі були, а тут вже все", – говорить дівчинка.
Як розповіла вчителька Губиниського ліцею Юлія Тарасова-Чернявська, Маргарита була активною та часто брала участь у різноманітних заходах.
"Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.
Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою", – написала вона.
"Талановита, світла, творча… Невинний янгол. Всі памʼятають виступи Маргарити в нашому закладі. Неможливо передати словами почуття втрати.
Чарівна дівчинка з очима, повними життя… Назавжди в нашій пам’яті і в серці кожного, хто її знав", – зазначили на сторінці місцевого палацу культури.
Губиниська селищна територіальна громада оголосила 29 та 30 квітня Днями жалоби.
"Слова не можуть передати глибину нашої скорботи. Ця трагедія – ще одне жахливе свідчення жорстокості агресора, який не зупиняється ні перед чим у своїй злочинній війні проти України", – йдеться у дописі.
Нагадаємо, 28 квітня у Києві попрощалися з родиною, яка загинула через масовану атаку РФ у ніч на 24 квітня – 17-річним Данилом Худею, а також його батьками – Вікторією та Олегом.