"Дівчинка з очима, повними життя": на Дніпропетровщині через влучання БПЛА загинула 12-річна школярка

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки у ніч проти 29 квітня загинула 12-річна дівчинка. Ударний БПЛА влучив у будинок її родини. 6-річна сестра та батьки дівчинки отримали травми.

Трагедія сталася у Губиниській громаді. Загибла – учениця місцевого ліцею Маргарита Тітаренко.

Як розповіла "Суспільному Дніпро" бабуся дівчинки Марія, внаслідок влучання БПЛА на її онучку впав стовп. У цей час Маргарита спала у кімнаті на першому поверсі.

Коли рятувальники дістали її з-під завалів, вона була ще живою.

"Це просто не передати. Перед ким та дитина завинила? Що тут можна було бити, як тут мирні жителі жили. Я в неділю приходила, вона мовчала, неначе відчувала.

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Ріточка була внизу. Якби не стовп, може ще дитина і врятувалася би", – каже жінка.

За словами Марії, батьки Маргарити та її молодша сестра спали на другому поверсі. Через отримані травми їх доправили до лікарні на обстеження.

Жінка розповіла, що Маргарита займалася співом і танцями та гарно навчалася.

"Вона і співала дуже красиво, і танцювала… В неї мама вчителькою працює, то й розвивала взагалі не за віком. Вона і в математиці дуже грамотна була. Взагалі, у всьому", – згадує Марія.

Маргарита гарно вчилася та була творчою дитиною Юлія Тарасова-Чернявська/Facebook

На місце трагедії прийшли допомагати сусіди та однокласниці загиблої.

"Вона була дуже добра, привітна, усім допомагала. Переважно її хвалили, вона добре вчилася. З предметів любила математику, українську мову. Вона всі предмети любила", – сказала однокласниця Маргарити Катерина.

Подруга загиблої Кіра розповіла, що востаннє бачила її у школі за день до загибелі.

"Мені не віриться, що це сталося... Тільки вчора в школі були, а тут вже все", – говорить дівчинка.

Як розповіла вчителька Губиниського ліцею Юлія Тарасова-Чернявська, Маргарита була активною та часто брала участь у різноманітних заходах.

"Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою", – написала вона.

Будинок після влучання БПЛА Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА (ОВА)/Telegram

"Талановита, світла, творча… Невинний янгол. Всі памʼятають виступи Маргарити в нашому закладі. Неможливо передати словами почуття втрати.

Чарівна дівчинка з очима, повними життя… Назавжди в нашій пам’яті і в серці кожного, хто її знав", – зазначили на сторінці місцевого палацу культури.

Губиниська селищна територіальна громада оголосила 29 та 30 квітня Днями жалоби.

"Слова не можуть передати глибину нашої скорботи. Ця трагедія – ще одне жахливе свідчення жорстокості агресора, який не зупиняється ні перед чим у своїй злочинній війні проти України", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві попрощалися з родиною, яка загинула через масовану атаку РФ у ніч на 24 квітня – 17-річним Данилом Худею, а також його батьками – Вікторією та Олегом.