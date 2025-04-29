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"Дівчинка з очима, повними життя": на Дніпропетровщині через влучання БПЛА загинула 12-річна школярка

Альона Павлюк — 29 квітня, 15:20
Дівчинка з очима, повними життя: на Дніпропетровщині через влучання БПЛА загинула 12-річна школярка
12-річна Маргарита Тітаренко, яка загинула внаслідок влучання БПЛА
Губиниський БК/Facebook

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки у ніч проти 29 квітня загинула 12-річна дівчинка. Ударний БПЛА влучив у будинок її родини. 6-річна сестра та батьки дівчинки отримали травми.

Трагедія сталася у Губиниській громаді. Загибла – учениця місцевого ліцею Маргарита Тітаренко.

Як розповіла "Суспільному Дніпро" бабуся дівчинки Марія, внаслідок влучання БПЛА на її онучку впав стовп. У цей час Маргарита спала у кімнаті на першому поверсі.

Коли рятувальники дістали її з-під завалів, вона була ще живою.

"Це просто не передати. Перед ким та дитина завинила? Що тут можна було бити, як тут мирні жителі жили. Я в неділю приходила, вона мовчала, неначе відчувала.

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Ріточка була внизу. Якби не стовп, може ще дитина і врятувалася би", – каже жінка.

За словами Марії, батьки Маргарити та її молодша сестра спали на другому поверсі. Через отримані травми їх доправили до лікарні на обстеження.

Жінка розповіла, що Маргарита займалася співом і танцями та гарно навчалася.

"Вона і співала дуже красиво, і танцювала… В неї мама вчителькою працює, то й розвивала взагалі не за віком. Вона і в математиці дуже грамотна була. Взагалі, у всьому", – згадує Марія.

12-річна Маргарита Тітаренко
Маргарита гарно вчилася та була творчою дитиною
Юлія Тарасова-Чернявська/Facebook

На місце трагедії прийшли допомагати сусіди та однокласниці загиблої.

"Вона була дуже добра, привітна, усім допомагала. Переважно її хвалили, вона добре вчилася. З предметів любила математику, українську мову. Вона всі предмети любила", – сказала однокласниця Маргарити Катерина.

Подруга загиблої Кіра розповіла, що востаннє бачила її у школі за день до загибелі.

"Мені не віриться, що це сталося... Тільки вчора в школі були, а тут вже все", – говорить дівчинка.

Як розповіла вчителька Губиниського ліцею Юлія Тарасова-Чернявська, Маргарита була активною та часто брала участь у різноманітних заходах.

"Ще з дитячого садочку дівчинка росла талановитою. В ліцеї була переможницею творчих конкурсів і предметних олімпіад, активною учасницею заходів у будинку культури.

Ми пам'ятатимемо Маргариту світлою, милою, доброю, вихованою, товариською, дружелюбною дівчинкою", – написала вона.

Будинок, в якому загинула Маргарита Тітаренко
Будинок після влучання БПЛА
Сергій Лисак/Дніпропетровська ОДА (ОВА)/Telegram

"Талановита, світла, творча… Невинний янгол. Всі памʼятають виступи Маргарити в нашому закладі. Неможливо передати словами почуття втрати.

Чарівна дівчинка з очима, повними життя… Назавжди в нашій пам’яті і в серці кожного, хто її знав", зазначили на сторінці місцевого палацу культури.

Губиниська селищна територіальна громада оголосила 29 та 30 квітня Днями жалоби.

"Слова не можуть передати глибину нашої скорботи. Ця трагедія – ще одне жахливе свідчення жорстокості агресора, який не зупиняється ні перед чим у своїй злочинній війні проти України", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві попрощалися з родиною, яка загинула через масовану атаку РФ у ніч на 24 квітня – 17-річним Данилом Худею, а також його батьками – Вікторією та Олегом.

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