У Києві попрощалися з 17-річним Данилом і його батьками, які загинули через атаку РФ

У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через атаку РФ 24 квітня

У Києві попрощалися з родиною, яка загинула через масовану атаку РФ у ніч на 24 квітня – 17-річним Данилом Худею, а також його батьками – Вікторією та Олегом.

На церемонію до крематорію Байкового кладовища прийшли сотні людей, повідомляє "Суспільне".

Сім’я мешкала у Святошинському районі Києва, на першому поверсі будинку, куди влучила російська ракета.

З родини вижила молодша сестра Данила Яна, вона перебуває у лікарні. Також у підлітка залишилися старша сестра.

"Яна зараз у лікарні, за нею стежать кращі лікарі. Вона притомна, в неї зламана нога, на другій нозі розірвані зв’язки, ребро в неї (зламане – ред.). Зараз вона в стабільному стані.

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Вона дуже хотіла вчора приїхати, навіть почала вставати через біль, через силу. Вона реально вчора встала. Лікарі сказали, що не треба і не відпустили", – розповів друг родини Андрій.

Він мешкає поруч з будинком, який знищила російська ракета. Зізнається, внаслідок обстрілу і сам отримав поранення. Загиблу родину пригадує з великою теплотою.

"Це була неймовірна сім’я. Такі люди, що можна було навіть без дзвінка зайти до них додому, вони були раді бачити. Дядя Олег казав постійно: "Щось треба, кажи, я приїду". Даня теж багато виручав, коли мені було погано. Бігав, купував ліки, приносив", – каже друг родини.

Попрощатися з Данилом, Вікторією та Олегом прийшли викладачі та однокурсники хлопця. Він навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". За словами друга Данила Олександра, він хотів стати електромонтажником літаків та відновити "Мрію".

Попрощатися з загиблими прийшли багато людей "Суспільне. Київ"

Друзі кажуть, що 17-річний хлопець захоплювався спортом та обожнював авіацію.

За словами знайомих, батько Данила був військовим: із 2022 року служив танкістом, згодом отримав поранення і проходив реабілітацію. А за два тижні до трагедії він приїхав додому, розповів куратор групи Данила, заступник директора коледжу Дмитро Шевченко.

Атака РФ у ніч на 24 квітня: що відомо

У ніч на 24 квітня Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів. Основний удар прийшовся по Києву, пошкоджено цілий квартал.

Вранці 25 квітня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок обстрілу було травмовано майже 90 людей, ще 12 загинули.

Ворожа ракета забрала життя рідних брата та сестри – 21-річного Нікіти та 19-річної Софії. Вони були дітьми лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ Ярослава Козлова.

Згодом стало відомо, що кількість жертв атаки на столицю збільшилась до 13 людей – 28 квітня очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у лікарні від отриманих опіків помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук.