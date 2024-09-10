Науковці розповіли про стан здоров’я чоловіка, якому першому у світі трансплантували око

Чоловік втратив око у 2021 році через пошкодження електромережі

Понад рік тому лікарі провели унікальну операцію – уперше в історії трансплантували ціле око, а також пересадили частину обличчя та вуха. Наразі нові органи пацієнта здорові, але не всі виконують свої функції.

Опис інноваційної операції науковці здійснили в матеріалі, який опублікували в JAMA, пише Nature.

44-річний монтажник високовольтної лінії Аарон Джеймс постраждав внаслідок пошкодження електромережі у 2021 році. Через це він втратив домінуючу ліву руку, ліве око, частину підборіддя та ніс.

Цей випадок дуже вплинув на його щоденне життя – через травми чоловік протягом двох років не міг їсти тверду їжу, відчувати смак, запахи та нормально говорити.

У травні 2023 року працівникам Нью-Йоркського університету, США, вдалося здійснити інноваційну процедуру. Науковці провели першу в історії трансплантацію цілого ока та частини обличчя.

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Для цього велика медична команда пересадила:

ліве око;

кісткову западину навколо нього;

ніс;

частину виличної кістки та м’язів;

нерви;

кровоносні судини.

Загалом операція тривала близько 21 години.

"Це технічно блискуча операція. Автори розширили межі інновацій", – оцінив результати процедури хірург Богдан Помахач із Єльської школи медицини в США.

За словами провідного автора дослідження Даніеля Керадіні, за понад рік після операції зір Аарона Джеймса так і не відновився. Однак дослідники не передбачали, що трансплатнований нерв зможе успішно відновити з’єднання з мозком пацієнта.

Наразі дослідникам не вдалося достеменно встановити, як можна відновити цю частину центральної нервової системи.

Натомість операція допомогла просунутися науці у напрямку трансплантації ока, яка в майбутньому допоможе відновити зір повністю.

Чому операцію вважають унікальною?

Для того, аби провести складне хірургічне розсічення ока, команда фахівців щонайменше 15 разів практикувала навички на трупах.

Успішному проведенню трансплантації передувала розробка нової операції, яка складалася з раніше створених підходів, пояснює Богдан Помахач.

Основна складність полягала в тому, щоб відновити очне яблуко, не пошкодивши кровотік, який для цього органу забезпечує не та артерія, що для решти обличчя.

Для цього хірурги з’єднали донорське око з гілкою зовнішньої сонної артерії донора. Потім цю конструкцію пересадили в тіло Аарона Джеймса.

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Іншим досягненням стало створення тривимірних моделей, за допомогою яких лікарі змогли взяти точну кількість донорської кісти, яка відповідала обличчю Джеймса.

"Фрагмент донора вписується туди, як шматок пазла", – каже Керадіні.

Як себе почуває Аарон Джеймс?

Як розповідають науковці, перше, що Аарон відчув після пробудження від операції, – запах. Чоловік каже, що був вдячний за це відчуття.

Приблизно через півтора тижні він вперше побачив своє відновлення обличчя, на яке досі дивиться із захватом. Крім того, Джеймс захоплюється можливістю знову відростити бороду.

Трансплантоване око не здатне рухатися або забезпечувати зір, але, за словами вчених, має нормальний тиск і хороший кровотік. Крім того, сітківка органа реагує на світло, як і належить.

Завдяки цьому Аарон навіть може відчувати свербіж в оці та навколо нього.

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