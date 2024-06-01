Пропрацювала майже 50 днів: у США жінці видалили пересаджену нирку свині

Жінці зі США видалили пересаджену генномодифіковану свинячу нирку, яку трансплантували у квітні. Вона була другою у світі пацієнткою, якій виконали таке втручання.

Перед видаленням нирка почала втрачати здатність до функціонування, повідомляє CNN.

54-річна Ліза Пізано зі штату Нью-Джерсі має проблеми із серцем та нирками. 4 квітня їй встановили шлуночковий допоміжний пристрій, а 12 квітня – трансплантували генномодифіковану нирку та вилочкову залозу свині.

Через 47 днів нирку довелося видалили – почалися проблеми із серцево-судинною системою та функцією самого пересадженого органу.

"Сталося кілька випадків, коли кров'яний тиск, який забезпечувався шлуночковим допоміжним пристроєм, був недостатнім для забезпечення оптимальної перфузії (ред. – кровопостачання) нирки, що призводило до кумулятивного зниження функції нирок", – розповів Роберт Монтгомері, директор Інституту трансплантації Нью-Йоркського університету Лангоне.

За його словами, після нещодавньої біопсії нирки лікарі не виявили ознак відторгнення, але через недостатній кровотік орган був пошкоджений.

Наразі стан Лізи Пізано стабільний, їй проводять процедуру діалізу – метод очищення крові, який використовується при нирковій недостатності.

Ксенотрансплантація – пересадка органів тварин людям – має вирішальне значення для розв'язання проблеми дефіциту органів. Для неї медики редагують гени, щоб людський організм не розпізнав органи як чужорідні й не відторгнув їх.

Нирку Лізи Пізано модифікували, щоб зруйнувати ген, що відповідає за вироблення цукру, під назвою альфа-гал. Він міститься на поверхні тваринних клітин, через що людські антитіла можуть атакувати орган.

Вилочкову залозу свині, яка відіграє важливу роль в імунітеті, помістили під оболонку нирки, щоб допомогти імунній системі Пізано розпізнати орган.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що у США померла перша людина, якій пересадили модифіковану свинячу нирку. 62-річний Річард Слейман прожив із трансплантованим органом майже два місяці.