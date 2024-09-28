Приїхав допомогти постраждалим: що відомо про поліціянта, який загинув у Сумах внаслідок повторної атаки РФ

У загиблого залишилася мати, дружина та двоє дітей

Вранці 28 вересня Росія двічі завдала удару по закладу охорони здоров’я в Сумах. Унаслідок цього загинуло дев’ятеро людей, зокрема полковник поліції Ігор Поладич.

Після першої атаки руйнувань зазнало перекриття декількох поверхів однієї із сумських лікарень, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Через це медичні працівники розпочали евакуацію персоналу та пацієнтів закладу. Для допомоги на місце обстрілу прибули співробітники ДСНС та поліціянти.

"Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову наніс удар. Станом на зараз відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліцейського поранено", – додав Ігор Клименко.

У поліції Сумської області розповіли, що внаслідок повторного удару РФ смертельне поранення отримав начальник сектору кадрового забезпечення Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області полковник поліції 43-річний Ігор Поладич.

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"Під час повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну до останнього подиху виконував свої професійні обов’язки", – зауважили правоохоронці.

Чоловік понад 20 років свого життя присвятив службі в органах внутрішніх справ. У загиблого залишилася мати, дружина та двоє дітей – син та донька.

"Добрим, щирим, позитивним – саме таким Ігор залишиться в пам’яті колег. Керівництво та весь особовий склад поліції Сумщини сумує через непоправну втрату та висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

Назавжди в наших серцях!" – написали в поліції Сумщини.

Станом на 15 годину відомо про загибель 9 людей, ще 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Із лікарні евакуювали 113 пацієнтів.

"Усім у світі, хто говорить про цю війну, варто звертати увагу, куди бʼє Росія. Вони воюють з лікарнями, цивільними обʼєктами, життями людей. Примусити Росію до миру може лише сила. Мир через силу – тільки це єдиний правильний шлях", – йшлося в повідомленні президента України Володимира Зеленського.