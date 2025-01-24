Де та як еволюціонували динозаври? У вчених є відповідь

Рослиноїдні та хижаки-динозаври довгий час домінували в наземних екосистемах Землі, але походження цих тварин досі лишається загадкою.

Вчені мають припущення, що ця місцевість охоплює сучасну пустелю Сахара та тропічні ліси Амазонки, які тепер розділені тисячами кілометрів та океаном.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого у журналі Current Biology, пише Reuters.

"Коли динозаври вперше з’явилися в літописі скам’янілостей, усі континенти Землі були частиною гігантського суперконтиненту Пангея. Динозаври з’явилися в південній частині цієї суші, відомої як Гондвана.

Наші дослідження показують, що вони, ймовірно, виникли в низьких широтах Гондвани поблизу екватора. Сьогодні ця територія охоплює північну частину Південної Америки та північну Африку", – сказав провідний автор дослідження, докторант палеонтології в Університетському коледжі Лондона Джоел Хіт.

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Найдавніші відомі скам'янілості динозаврів датуються приблизно 230 мільйонами років тому. Попри певні схожості, ці тварини мали й достатньо відмінностей, які свідчать про еволюцію динозаврів, що відбулася мільйони років.

"Ми припускаємо, що є значні прогалини в літописі скам’янілостей. Пустеля Сахара та тропічні ліси Амазонки можуть містити потенціал, та розкрити таємницю, де жили найдавніші динозаври", – додав Джоел Хіт.

Дослідники кажуть, що динозаври з'явилися приблизно 245-230 мільйонів років тому, коли ці екваторіальні регіони були надзвичайно жаркими та сухими.

"Там, ймовірно, були пустелі, місця, схожі на савани, і, можливо, лісисті території, схильні до сезонних лісових пожеж. Раніше вважалося, що динозаври були відсутні в цих суворих середовищах", – зауважив науковець.

Він припускає, що причиною були складні умови, які не сприяли збереженню останків наземних тварин.

Як відбувалась еволюція динозаврів

Динозаври еволюціонували з більш примітивних рептилій через сильний вулканізм після найбільшого масового вимирання на Землі.

"Динозаври спершу відігравали незначну роль у екосистемах протягом тріасу (періоду, що тривав 250 мільйон років тому). Вони жили в "тіні" більших та домінуючих тварин. Однак динозаври мали деякі переваги, наприклад, були швидкими, спритними та адаптувалися до різних середовищ.

Приблизно 201 мільйон років тому, величезне вимирання знищило багатьох їхніх конкурентів, що дозволило динозаврам зайняти роль домінуючих наземних хребетних", – каже автор дослідження.

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Він додає, що динозаври були унікальними тваринами завдяки певним рисам свого скелета. Вони стояли прямо, як стовпи, що допомагало їм ефективно ходити та бігати. У них також були розвинені стегнові кістки, які відрізняли їх від інших рептилій.

Таким чином їхні тіла були сформовані для швидкості та спритності, а їхні зуби – пристосовані до певної дієти.

Наприклад, Герреразавр був 6-метровим хижаком, тоді як Еораптор був всеїдною твариною розміром із собаку.

"Ці риси не з’явилися миттєво. Вони еволюціонували поступово протягом мільйонів років від старших, більш примітивних рептилій. Однак ми ще не знайшли перехідних скам’янілостей, які показують, як відбулися ці зміни. Частини їхньої еволюційної історії досі є загадкою", – зауважив науковець Джоел Хіт.