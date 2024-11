120 мільйонів років у природній "капсулі часу": вчені розкрили секрет збереження решток динозаврів

На північному сході Китаю, у формації Ісян, науковці виявили колекцію скамʼянілостей динозаврів, збережених у найдрібніших деталях.

Довгий час вважалося, що рештки тварин чудово збереглися під вулканічним попелом – так само, як стародавні жителі Помпеїв. Однак нові дослідження вказують, що причина, ймовірно, значно простіша.

У досліджені, опублікованому у Proceedings of the National Academy of Sciences, вчені припускають, що тварини могли бути поховані під шаром осаду, який утворився внаслідок сезонних дощів, або ж потрапити під обвали нір, де вони мешкали, пише IFL Science.

Скам'янілості Ісян, що датуються 120-130 мільйонами років, відкривають унікальні деталі про життя динозаврів і тварин, що жили поруч із ними. Наприклад, завдяки їм вченим вдалося дізнатися, що один вид динозаврів мав "нянь", які доглядали за малюками.

РЕКЛАМА:

Завдяки аналізу цих скамʼянілостей дослідники навіть змогли ідентифікувати їжу, яку востаннє вживали деякі динозаври. Серед інших цікавих знахідок – найдавніший двоголовий організм і найстаріші предки сучасних птахів.

Проте науковці сперечаються щодо того, чому ці рештки так чудово збереглися. Довгий час вважалося, що після виверження вулкана попіл накрив динозаврів і інших тварин, захистивши їх від розкладання. Але дослідник Пол Олсен із Колумбійської кліматичної школи та його колеги пропонують іншу теорію.

Вони вважають, що причина полягає в тому, що тварини були поховані природним шляхом, наприклад, через обвали нір. Коли нори обвалювались, це перекривало доступ кисню, уповільнюючи розкладання. Під час дощів осад заповнював простір, зберігаючи рештки у незмінному стані.

"Це демонструє, як часто люди схильні пояснювати загадкові події надзвичайними, майже "чудесними" причинами", – сказав Олсен.

На його думку, ці рештки просто ілюструють звичайну загибель істот в умовах, які дозволили зберегти їх у такому вигляді.

Щоб перевірити свою теорію, команда використала ізотопи урану та свинцю для точного датування скам'янілостей Ісян. Виявилося, що усі рештки були поховані протягом трьох коротких періодів близько 125,8 мільйона років тому, що суперечить ідеї про кілька великих вивержень з інтервалом у мільйони років.

Окрім того, ці періоди співпали з часами інтенсивних дощів, які могли швидко поховати тварин під шарами осаду.

Серед знахідок з Ісян немає ознак сильного теплового впливу, як це було в Помпеях. Відмінна збереженість пір'я, яка є однією з унікальних рис цієї колекції, також суперечить впливу високих температур.

Натомість дослідники виявили, що навколо кісток є дуже дрібні частинки породи, тоді як крупніші – розташовані далі. На думку вчених, це вказує на те, що бактерії встигли розкласти м'які тканини, але кисень був заблокований до того, як розкладання пошкодило кістки.

Подібні явища спостерігаються і в сучасних обвалах нір у тварин, які гніздяться під землею.

Відома знахідка з Ісян – це скам'янілі рештки маленького ссавця та динозавра, застиглих у момент боротьби. Дослідники припускають, що ссавець міг пробратися в нору динозавра для полювання, але обвал обірвав життя обох. Ймовірно, нестабільність ґрунту могла виникнути через дощі або під тиском великих динозаврів, які пересувалися поруч.

Чому ж подібні скам'янілості рідко трапляються деінде? Олсен пояснює це масштабом розкопок у формації Ісян, який не має аналогів у світі – там ведеться масове видобування скам'янілостей, помітне навіть з космосу. За словами Олсена, такі деталі потребують дослідження сотень тисяч зразків, щоб знайти хоч один.

Раніше ми розповідали, що на віддаленому острові Гонконгу знайшли скам’янілості динозавра, який жив на Землі від 66 до 145 мільйонів років тому.