НМТ-2024: у МОН розповіли, скільки абітурієнтів уже зареєструвалися на тестування

У рамках цьогорічної вступної кампанії в Україні очікують близько 260 тисяч абітурієнтів.

Уже більше 220 тисяч майбутніх абітурієнтів успішно зареєструвалися на участь у Національного мультипредметному тесті. Серед них майже 20 тисяч охочих складати іспит за кордоном.

Про це повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький.

Він зазначив, що наразі кількість майбутніх абітурієнтів у системі Українського центру оцінювання якості освіти майже відповідає рівню попереднього року. Посадовець очікує, що до кінця реєстрації наявні цифри наблизяться до минулорічних показників:

"Це доволі схожі цифри до того, що було минулого року. А минулого року, я нагадаю, було 260 тисяч. У нас ще є тиждень – реєстрація триває до 11 квітня".

Винницький повідомив, що також буде можливість зареєструватися після кінцевого терміну, але нею не варто зловживати.

Перший заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко 7 квітня в ефірі телемарафону наголосив на важливості збереження кількості українських абітурієнтів.

"Ми маємо залучати дітей до української національної сфери освіти, тому робимо все від нас можливе, щоб якомога більше абітурієнтів повернулися в Україну", – зазначив він.

Відомо, що в закордонних екзаменаційних центрах працюватимуть інструктори, які володіють українською мовою.

Раніше ми писали про очікування Міністерства освіти і науки України щодо кількості учасників вступної кампанії.

Анна Коваленко, "УП. Життя"