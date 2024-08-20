"Перше, що попросили – скуштувати українського морозива": з окупованої Херсонщини евакуювали 6 дітей

Ще шість родин із дітьми змогли виїхати з тимчасово окупованої території Херсонської області. Серед евакуйованих – двоє хлопчиків та четверо дівчаток віком від 3 до 12 років.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що над цим поверненням працювала громадська організація Save Ukraine.

"Ці діти постійно проживали на тимчасово окупованій території, і їхні родини звернулися до нас за порятунком", – підтвердили в коментарі для "УП. Життя" в організації Save Ukraine.

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Там зазначили, що діти на ТОТ не мали доступу до якісної медицини.

"Наприклад, один із хлопчиків довго сидів вдома, оскільки батьки не дозволяли йому виходити на вулицю з міркувань безпеки. Він потребує соціалізації, спілкування та реабілітації. У нього також є проблеми із зором – за останні 2,5 року він не відвідував офтальмолога, і це потрібно виправити якомога скоріше", – повідомили в організації.

Представники Save Ukraine кажуть, що емоційний стан евакуйованих сімей був ненайкращим. Зокрема, батьки дітей розповіли, що від початку повномасштабного вторнення росіян в Україну у них наче не було життя.

"Воно ніби завмерло на цей період", – казали вони.

Діти після евакуації були стривожені і водночас раді, що нарешті потрапили на підконтрольну Україні території.

"Вони почали адаптуватися практично одразу: побачили, що можна вільно говорити українською мовою, брати до рук українську символіку, навіть просто ходити вільно. Перше, що вони попросили – скуштувати українського морозива", – розповіли в Save Ukrainе.

Зараз психологи організації працюють з дітьми: допомогають їм відновитися, інтегруватися в українське суспільство та почати нове життя, враховуючи індивідуальні обставини кожної родини.

Нагадаємо, що у Мирнограді на Донеччині поліція буде розшукувати батьків, які приховують своїх дітей від евакуації.