"Шкільні книжкомрії": в Україні стартувала акція для підтримки учнівських бібліотек Чернігова

В Україні стартувала благодійна акція "Шкільні книжкомрії", в межах якої збираються поповнити учнівські бібліотеки 10 закладів середньої освіти Чернігова.

Благодійну ініціативу розпочали до Міжнародного дня книгодарування, який святкують щороку 14 лютого, розповіли "УП. Життя" в благодійному фонді savED.

Фото: школа №7/savED Фото: гімназія №11/savED Фото: гімназія №11/savED

Там додали, що більшість шкіл-учасниць акції зазнали пошкоджень через російські обстріли.

Зокрема, приміщення гімназії №11 у 2022 році стало рятівним для чернігівців, які ховалися там після початку повномасштабного вторгнення. Згодом частина будівлі закладу була зруйнована.

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Іншим закладом Чернігова, який потерпів від війни РФ, стала школа №25. Пряме влучання російського снаряда там пробило дах і ударною хвилею пошкодило вікна. Однак заклад освіти продовжує навчати дітей.

Директорка школи Наталія Кириленко розповіла, що в закладі здобувають освіту учні початкової школи.

"Ці свідомі школярі тільки розпочинають свій шлях навчання, тому дуже важливо надихнути їх, як і решту дітей, на любов до читання", – стверджує очільниця школи №25 у Чернігові.

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Як долучитися до акції?

Узяти участь в ініціативі та втілити дитячу "книжкомрію" може кожен охочий. Для цього слід скористатися сервісом бажань школи на сайті мережі книгарень Readeat за посиланням. Там можна обрати книги, якими заклади освіти Чернігова оновлять свої бібліотечні фонди.

Українці можуть придбати обрані книжки онлайн та надіслати покупки чернігівським школярам.

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"Країна, в якій багато читають, – це країна, в якій комфортно жити й виховувати дітей. Щиро вважаємо, що книжкомрії маленьких українців мають збуватися, і всім нам під силу їх здійснювати.

Кожен українець може зручно долучитися й за декілька кроків придбати конкретну книжку до конкретної бібліотеки, яку сам обере. Тож творити добрі книжкові справи та виконувати книжкомрії тепер справді зручно. А ще – це неймовірно приємно", – вважає засновник мережі книгарень-партнера акції Дмитро Феліксов.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Простір української дитячої книги "БараБука" опублікували перелік кращих видань за рік, що минув.