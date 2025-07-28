В Іспанії підліток генерував оголені фото однокласниць за допомогою ШІ: його судитимуть

У Валенсії 17-річний хлопець опинився під слідством через створення та поширення оголених фото своїх однокласниць, які він згенерував за допомогою штучного інтелекту.

За даними правоохоронців, підліток також намагався продавати ці зображення в інтернеті, повідомляє The Guardian.

Справу почали розслідувати ще в грудні 2024 року, коли одна з учениць повідомила про фейковий акаунт у соцмережах з її ім’ям і відео, створеним ШІ.

На цьому акаунті з’явилися змінені фото кількох неповнолітніх, на яких вони були зображені повністю оголеними.

Згодом дівчина виявила ще один подібний акаунт, а також вебсайт, де рекламували ці зображення. Загалом із подібними скаргами звернулися 15 школярок.

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Поліціянти вивчили дописи, звернулися до хостингових компаній і встановили, що акаунти були створені з однієї IP-адреси. Так вийшли на слід 17-річного хлопця – однокласника потерпілих дівчат.

Виявилося, що він використовував ШІ-програми для зміни фото й підроблені акаунти для розповсюдження цього контенту.

Хлопця взяли під слідство за підозрою в розбещенні неповнолітніх. Справа перебуває в ювенальному суді Валенсії.

Це вже не перший такий випадок в Іспанії. Торік 15 підлітків в Естремадурі отримали умовні вироки за створення фейкових оголених фото однокласниць і розсилання їх у WhatsApp.

Усіх зобов’язали пройти курси з гендерної рівності та відповідального користування технологіями.

Асоціація постраждалих родин "Мальвалуна" заявила, що такі випадки свідчать про потребу в сексуальному вихованні в школах та обізнаності про гендерну рівність.

А уряд Іспанії вже готує закон, який криміналізує інтернет-грумінг і використання зображень, створених ШІ без згоди людини.

Нагадаємо, раніше американець з аутизмом потрапив до лікарні у гострому психозі після спілкування з ChatGPT.