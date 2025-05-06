На Полтавщині на уроці фізкультури помер 13-річний учень: причину встановлює експертиза

На Полтавщині у школі помер 13-річний учень. Хлопцю раптово стало погано на уроці фізкультури.

Нещасний випадок стався 5 травня близько 13:00.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини та обласної прокуратури, під час занять в одному з ліцеїв міста Пирятин раптово втратив свідомість 13-річний школяр. Вчителі одразу викликали "швидку допомогу".

"На місце терміново прибули медики, які проводили реанімаційні заходи. На жаль, життя дитини врятувати не вдалося", – зазначили у прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" в пресслужбі поліції зазначили, що наразі невідомо, що саме стало причиною смерті хлопчика. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, аби це з’ясувати. Пояснення вчителя поліція наразі не оприлюднює, адже триває розслідування.

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Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Попередньо відомо, що сім’я хлопчика на обліках у соціальних службах не перебувала.

Нагадаємо, подібний нещасний випадок стався в Ужгороді рік тому – тоді на уроці фізкультури помер десятикласник.