Залежатимуть від стану працездатності: Шмигаль анонсував зміни у страхових виплатах

Розмір виплат для людей з повною стійкою втратою працездатності суттєво зросте

Розмір страхових виплат через непрацездатність у 2025 році може зрости – він залежатиме від оцінки стану працездатності людини.

Це передбачено в законопроєктах щодо соціальних послуг і страхових виплат, які підтримав Кабінет міністрів. Тепер їх має розглянути Верховна Рада.

Про кроки в межах реформування Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи", – сказав Шмигаль.

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За його словами, виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності людини. Крім того, для людей із повною стійкою втратою працездатності розмір виплат суттєво зросте.

Водночас людям із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсовуватиме різницю між зарплатами до і після страхового випадку.

"Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином, система стане більш справедливою", – наголосив прем'єр-міністр.

При цьому статус інвалідності зберігатиметься. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні.

"Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться", – наголосив Шмигаль.

Раніше уряд схвалив законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і створення цифровізованої сучасної системи.